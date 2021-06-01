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А. Лукашенко раскрыл подробности переговоров с В. Путиным в Сочи

01.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

О перспективах сотрудничества с Россией говорят в эти минуты во Дворце Независимости. Большое совещание по итогам командировки Президента в Сочи.

Четко и конкретно из первых уст - о повестке переговоров с российским коллегой. Встреча с акцентом на экономику, невзирая на домыслы и инсинуации ряда телеграм-каналов. Чтобы исключить все вопросы, белорусский лидер даже предложил журналистам пула спросить все, что их интересовало по белорусско-российской тематике. Внесли ясность по всем вопросам.

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились по минимизации потерь белорусских НПЗ от реализации налогового маневра с 1 января следующего года. Правительству поручено окончательно проработать эту схему. Президенты еще раз подчеркнут: на повестке были конкретные экономические вопросы. Нам нужно одно - равные условия для субъектов хозяйствования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Впечатление одно - хорошее. Долгоиграющие вопросы по нефти и газу - началось движение! Думаю, если будем вместе активно работать, решим и другие вопросы. Понимание - вокруг нас объединились определенные силы и давят на нас - есть. Как бы на Западе не ныли либералы в РФ и протестуны – мы понимаем, что происходит вокруг нашей страны. Мы вместе готовы противостоять. Не обошли и темы последних дней. Противостояние санкциям, возобновление авиаперелетов между странами, задержание Протасевича и Сапеги. Александр Лукашенко также поделился с участниками совещания, что же все-таки находилось в чемоданчике, который он взял на встречу со своим российским коллегой. Подробности - в следующих выпусках.


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О перспективах сотрудничества с Россией говорят в эти минуты во Дворце Независимости. Большое совещание по итогам командировки Президента в Сочи. Четко и...
 
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Что было в черном чемодане: Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным в Сочи
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