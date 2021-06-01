|
Защитник мурала с "диджеями Перемен" Степан Латыпов прямо в зале суда порезал себе горло острым предметом и потерял сознание
01.06.2021 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 июня. Защитник мурала с "диджеями Перемен" Степан Латыпов прямо в зале суда порезал себе горло острым предметом и потерял сознание.
(Будет дополнено.)
Елена Спасюк, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник мурала с "диджеями Перемен" Степан Латыпов прямо в зале суда порезал себе горло острым предметом и потерял сознание
Минск, 1 июня. Защитник мурала с "диджеями Перемен" Степан Латыпов прямо в зале суда порезал себе горло острым предметом и потерял сознание. (Будет дополнено.)Елена...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)