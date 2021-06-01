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Лукашенко рассказал о документах из чемодана, с которым он был на встрече с Путины

01.06.2021 16:15 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В чемодане, который Александр Лукашенко привез на встречу с Владимиром Путиным, находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Об этом рассказал Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает телеграм-канал «Пул Первого».

29 мая Александр Лукашенко приехал на встречу с Владимиром Путиным в Сочи. Подробностей официальные каналы не сообщали. В Кремле говорили, а затем во время открытой части переговоров говорил и Путин, что планировалось обсудить интеграцию в рамках Союзного государства. Лукашенко же заявил, что привез документы, поясняющие ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией Александр Лукашенко подробнее рассказал про содержимое своего чемодана.

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», - заявил Лукашенко.

Он отметил, что это аналитические документы и материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами, о ситуации вокруг Беларуси и России в отдельности, а также вокруг Союзного государства. Александр Лукашенко пояснил, что такой обмен информацией между странами происходит не первый раз.

Он заверил, что в чемодане не было информации, касающейся самолета Ryanair, экстренно посаженного в Национальном аэропорту Минска 23 мая. По его словам, аналитика, представленная в чемодане, заканчивалась недельной давностью.

«Никаких там документов о самолете, об этих террористах, которых мы сняли с самолета, там вообще не было. Потому что документы  заканчиваются примерно недельной давностью», - заявил Лукашенко.

Напомним, по итогам переговоров Лукашенко и Путина стало известно, что Беларусь до 1 июня получит от РФ второй транш кредита в 500 млн долларов и будут запущены новые рейсы «Белавиа» в российские города.

 
Теги: Минск
 
 
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В чемодане, который Александр Лукашенко привез на встречу с Владимиром Путиным, находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Об...
 
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