|
Лукашенко рассказал о документах из чемодана, с которым он был на встрече с Путины
01.06.2021 16:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В чемодане, который Александр Лукашенко привез на встречу с Владимиром Путиным, находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Об этом рассказал Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией,
29 мая Александр Лукашенко
Сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией Александр Лукашенко подробнее рассказал про содержимое своего чемодана.
«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», - заявил Лукашенко.
Он отметил, что это аналитические документы и материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами, о ситуации вокруг Беларуси и России в отдельности, а также вокруг Союзного государства. Александр Лукашенко пояснил, что такой обмен информацией между странами происходит не первый раз.
Он заверил, что в чемодане не было информации, касающейся самолета Ryanair, экстренно
«Никаких там документов о самолете, об этих террористах, которых мы сняли с самолета, там вообще не было. Потому что документы заканчиваются примерно недельной давностью», - заявил Лукашенко.
Напомним, по итогам переговоров Лукашенко и Путина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемодане, который Александр Лукашенко привез на встречу с Владимиром Путиным, находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)