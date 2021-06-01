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Гайдукевич пообещал заплатить $1750 тому, кто привезет Латушко в Беларусь

01.06.2021 17:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич пообещал заплатить тем, кто привезет в Беларусь Павла ЛатушкоВалерия Цепкало и Степана Путило. Об этом он заявил в эфире СТВ.

Олег Гайдукевич прокомментировал заявление Цепкало о вознаграждении в $11 млн за арест Александра Лукашенко.

«Да, я прочитал Цепкало, он сошел с ума, ему надо как-то на себя обратить внимание, никому не нужен, в Латвии сидит. Что делать?», - заявил Гайдукевич.

А затем добавил, что в Латвии Цепкало никому не интересен и он не политик.

«Он написал: «Я даю 11 миллионов долларов за арест Лукашенко». Я посмеялся», - говорит Олег Гайдукевич, добавляя, что, по его мнению, это дикость.

«И я написал: я даю 1 750 за привоз Латушко. Предатель, интересно, надо привезти назад. Цепкало – 950 долларов, больше не надо, он ничего из себя не представляет. 350 долларов за Путило, потому что сам он ничего не решает, за ним спецслужбы. А за Тихановскую денег не дам, почему? Ее допрашивать бесполезно, она ничего не соображает в политике, это ноль», - продолжил депутат.

Он отметил, что в партии его раскритиковали.

«Мы договорились – только бензин сейчас оплатим. Это дорого, очень дорого», - подытожил Олег Гайдукевич.

Напомним, в 2020 году лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич собирался участвовать в президентских выборах в качестве кандидата на данный пост. Однако 26 мая принял решение сняться с выборов, хотя, по его словам, тогда уже собрал 30 тысяч подписей за свою кандидатуру.

Гайдукевич заявил, что отдаст собранные за него подписи в штаб Александра Лукашенко, призвав всех кандидатов поступить также, так как считает, что Лукашенко - единственный гарант, который не допустит «слома страны».

«Мы не поддерживаем революцию, революция - всегда кровь. Действующий президент - единственный гарант единства страны», - заявлял Гайдукевич.

 
 
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич пообещал заплатить тем, кто привезет в Беларусь Павла Латушко, Валерия Цепкало и Степана...
 
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