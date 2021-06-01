Итоги масштабных сочинских переговоров обсудили у Президента

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Солидарность в ответ на внешнее давление. Безопасность и экономика как рецепт выживаемости Союзного государства в эпоху новой "ледяной войны". Сегодня Президент Беларуси обстоятельно обсудил с членами правительства, главами обеих палат парламента, руководителями госкорпораций и силовиками итоги масштабных сочинских переговоров с Владимиром Путиным. Общий итог - нет сфер, где союзники не нашли соглашений или не близки к развязкам. От открытого для белорусов и Белавиа неба до контрсанкций, поставки и переработки нефти, ВПК, таможенных и налоговых вопросов.



Развеяны и мифы. Традиционно до и после встречи на разных ресурсах появилось много домыслов. Переговоры вызвали нездоровый ажиотаж у части коллег. Этим пытались заболтать их реальные результаты. Например, кейс (точнее дипломат) с совершенно секретными документами. И так называемый кейс задержанных в Минске, в том числе гражданки России Софьи Сапеги. Подробности белорусско-российской повестки и что в сухом остатке от переговоров в Сочи проанализировал политический обозреватель Андрей Кривошеев.



Первый в истории работы президентского пула открытый диалог с журналистами сразу после вступительного слова и еще до докладов членов правительства. Именно такой уникальный формат задал сегодня глава государства. Речь не о пресс-конференции, пресс-подходе или работе личного оператора, а именно об актуальных вопросах и комментариях вне протокола крупного совещания. Журналисты оценили. Время гибридных, информационных войн устанавливает свои правила. На медиаманипуляции можно и нужно отвечать именно такой открытостью. Но обо всем по порядку. Сначала о дипломате.



Мало кто из коллег не упомянул этот кейс в своих эфирах. Гадали, что внутри. Уводили внимание от сути и атмосферы 9-часовых переговоров. За уши тянули версию о документах про "самолет и двух экстремистов на борту". Самые опытные отметили: это не уровень президентов.



Сегодня подтвердилось. Практика доверительного обмена сверхсекретной аналитикой у Лукашенко и Путина есть. Ее ввел российский лидер. И это именно тот случай, просто впервые попал на камеры.













Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать. В дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Президенты давно взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон. О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить Президента Путина.



Неудобные вопросы про неонацистов в Украине





Второй фейк - ситуацию с задержанными в Минске детально не разбирали. В кейсе их не было. Не тот уровень принятия решений. Этим правоохранители и консулы занимаются.



Вопросы к члену нацистской организации "Азов" Протасевичу (так считают в США и России) могут появиться у жителей Донбасса, для которых азовцы - каратели. Может, поэтому так беспокоился гражданин Беларуси до посадки в Минске и его кураторы в Варшаве и Балтии?



Если и правда жители Донбасса бывшему азовцу вопросы зададут? А тот публично ответит, какие карательные операции и преступления против человечности батальон совершал? Представляете резонанс?



Да еще когда Конгресс США уже признал побратимов Протасевича неонацистами и экстремистами. Как будет выглядеть украинская власть и все европолитики, что ее используют? Как будет выглядеть вся война на Донбассе для думающих граждан? Может геноцидом? Новым Нюрнбергом?

Открытое небо для белорусов и Белавиа

О чем подробно говорили в Сочи, так это о свободе передвижения, которая для граждан Беларуси и России была как воздух и которой так резко стало не хватать в пандемию. Белавиа - откровенный ляп и цинизм еэсовских деятелей. Закрыли небо, компания потеряла четверть перевозок, но получила новые. 10 рейсов в Москву, 7 - в Питер, плюс регионы и курорты России, СНГ. Закрепить соглашения поручено премьеру, МИД и Минтрансу. И хотя в пандемию советуют отдыхать дома, у тех, кто без моря не может, будет такая возможность.



Открыть небо над Крымом и крымские курорты для белорусов. Этот вопрос Президент сам поднял на встрече в Сочи. Украинские власти своим самострелом в голову, санкциями против Беларуси, сделали все, чтобы и этот вопрос нашел свое решение.



Как будут организованы рейсы и когда Симферополь примет первых белорусов? Уточняющий вопрос в уникальном формате открытого совещания.



Беларусь будет с нефтью





Еще один краеугольный камень в союзной повестке - нефтехимия. Лидеры в Сочи договорились: никакие санкции наши цепочки поставки - переработки - продажи топлива не прервут. Мало того, союзники заметно продвинули вопросы компенсации налогового маневра и общего рынка газа. Именно это трио традиционно самое спорное в повестке.



Для точности: налоговый маневр России - это переход с таможенных пошлин на сырую нефть (которые делили с Беларусью) на налоги для нефтедобычи (они полностью остаются в России). Отсюда потери белорусских НПЗ и бюджета. Вопрос решаемый.



Вадим Елфимов, политический аналитик, кандидат исторических наук, доцент БГУ:



Уже к осени эти вопросы будут решены. Если учитывать общую обстановку, "Северный поток - 2", уход Украины с рынка, значимость Беларуси как газового транзитера возрастает. Кто этого не понимает, тот вообще не понимает расклада мирового. И в этом смысле Россия тоже заинтересована.

Москва увязывает его со взаимной прозрачностью таможни и налоговой системы. Беларусь за. Доверяем союзнику, скрывать нечего. По серому польско-украинскому экспорту уже давно работаем сообща.

Военные союзники - союзные ответы на вызовы



Еще один блок вопросов - совместная оборона и ВПК. Слухов и спекуляций много. США, Польша, Прибалтика и Украина нервничают. Хотя сами строят новые базы, закупают оружие в промышленных масштабах, тренируются вплотную к союзным рубежам. Причем оттачивают именно стратегию нападений и диверсий, судя по легендам учений.



Позиция Минска и Москвы куда более здравая и холодная. Пока перевооружение, будет угроза - новая инфраструктура будет в течение суток.



Подробно обсуждался в Сочи и вопрос контрсанкций. Два правительства уже работают в этом направлении. Беларусь не собирается на эмоциях рисковать своей экономикой, но и ответы будут болезненными и солидарными с Россией. Все, кто желает потерять емкий рынок, сделают это добровольно. Так и проверяется прочность Союзного государства на практике.



Кстати, поспешная, нервная и общая реакция Евросоюза и Украины на провокацию с лайнером говорит о ее преднамеренности. Готовили, ждали повод. Или повод организовали. Главный вопрос - даже не как, а зачем. Отсюда вопрос - может, банальный рейдерский захват?



Правительство уже работает над ответными мерами по Евросоюзу, Украина со своей поспешностью ответ уже получила. Лицензирование, 95-й бензин, закрытое для своих же граждан небо. Премьер уверен: на какой бы абсурд ни пошли "партнеры", экономика справится.



Байден и COVID-19



Обсуждалось в Сочи и злободневное - предстоящие переговоры Путин - Байден, Украина в этой связи и постепенный выход из ковидных ограничений. Кстати, эксперты спорят, что больше вредит жизненным интересам нашей Евразии: амбиции Штатов с сателлитами или вирус, который тоже стал частью этих амбиций. В пандемии хоть логика есть.



Больше всего спекуляций, конечно, по поводу белорусского суверенитета. Вот только Запад читает его лишь в одном варварском контексте - оторвать Беларусь от России, разорвать регион на части. Где здесь интерес Беларуси? Реальный политический и экономический описывает Президент Беларуси, подводя итог сочинского переговорного марафона.



Модель новой региональной экономики описывает уже премьер, отвечая на вопросы журналистов. Главный тезис - именно союзная интеграция позволяет нам расширять свои суверенные возможности: от экономики до качества жизни каждого белоруса.



Как реагируют эксперты Беларуси и России, показательно в одной тональности. Нет худа без добра. Внешнее давление сжимает союзников и делает прочнее Союзное государство. А это уже не тактика - стратегия на ближайшие десятилетия.



С таким агрессивным окружением, как сегодня, у Беларуси и России остается лишь две опции: ждать, вдруг само рассосется, или действовать проактивно - выстраивать свое пространство, свою новую экономическую модель, свой пул союзников и добросовестных партнеров. Рубикон Минск и Москва перешли в прошлом году, выбрав инициативу и свои национальные и союзные интересы.

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