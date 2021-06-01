Почему нападают на Беларусь и можно ли защититься от политического терроризма Запада?

Источник материала: БT

Почему нападают на Беларусь? Отчего западная демократия скорее смахивает на информационный и политический терроризм? И как дальше быть миру, когда от дипломатии и международного права остается все меньше основ?

Турбулентность вокруг Беларуси и не думает успокаиваться. Трясет прилично, снова гремит санкционный фронт, ливнем рассыпаются однотипные заявления западных политиков. Когда осадки, давление и воздушные массы послушно идут из европейских просторов, многие уже и не скрывают своего желания додавить неуступчивую страну в центре той самой Европы. Сколько всего уже произошло вокруг нашей страны за последнее время.

Сегодня несколько необычный выпуск. Рассуждать о попытках вмешательства во внутренние дела будет не редакция нашей программы, а авторитетные политологи и эксперты. Их опытный взгляд и представим вниманию зрителя. Выводы, как всегда, делать вам.

Из-за чего так рьяно нападают на Беларусь?

Глобальный передел мира, игра с нулевой суммой дали четко понять - даже нашу спокойную страну этот маятник геополитики в стороне не оставит. Более того, сегодня цепляет по полной. Попытки цветных революций, замороженные конфликты - говорили и много говорить будем. Это не случайность, делается все по инструкции, выданной, как правило, в одних и тех же кабинетах в одних и тех же зарубежных столицах. Красные линии и границы здравого смысла там уже никого особо не интересуют.





Так зачем же так рьяно нападать на Беларусь? Да, ситуация с самолетом внештатная, но ведь посадили борт Ryanair по международным документам и нормам, а они в основном пока еще принимаются на Западе. Скандалы, санкции, запреты. А как быть с самолетом этой же компании, который буквально накануне посадили принудительно в Берлине из-за угрозы минирования? Где возмущение местной прессы? Да и политики поголовно молчат. Теперь и Германию будут все облетать? Ответ, думаю, вам очевиден.

Западная демократия или Западный терроризм?

Открытая не только информационная, экономическая и гибридная война против Беларуси. Причем тот же Вашингтон, как опытный боец и апологет демократии на штыках, предпочитает действовать руками своих подчиненных государств. Иначе объяснить вовлеченность во все это Киева просто невозможно. Братские народы, крепкие экономические партнеры, миллиардные товарообороты. И тут едва ли не самое громкое возмущение. Хотя в данном случае Украину белорусские вопросы не касаются никак, от слова "совсем". Даже на том рейсе не было ни одного украинца. Впрочем, чему удивляться - в стране, где покупку вакцины согласовывают в американском посольстве, а прокуроров увольняют по звонку из-за океана, и не такое может случиться.

Сюда же супер откровенные двойные стандарты, ложь и двуличие Польши, Балтийских республик да и всей Европы. Покрывают тех, кого у нас официально признали террористами. Тот же Протасевич и его телеграм-помойка, которую на полном серьезе в ЕС называют (внимание!) независимым медиа. У него статей хватит на нескольких человек. Так какой он герой? И кто-нибудь из чиновников читал его творение, скажем, в августе, хоть один день? А в ответ - портреты в аэропортах и прочие знаки поддержки. Варшава в открытую дает деньги на экстремистские телеграм-каналы и пропагандистский "Белсат", где уже давно заготовили шампанское по случаю свержения Лукашенко. Вот только выпить не получается - придется выбросить скоро по истечении срока годности. То есть они раскачивают ситуацию у нас, а мы должны сказать спасибо за такой "демократический терроризм"?





Не говоря уже про иные примеры: хамское поведение мэра Риги, заменившего белорусский флаг, попытки перекупить силовиков и прочее, центральная группа психологических операций, которая отдельно работает по Беларуси и располагается все в той же Польше. В общем, бьют точечно и прицельно. Но на публике все ругают нехорошего Лукашенко и словно первоклассникам пытаются объяснить нормы правильной европейской жизни.

Что дальше?

Что дальше ждет нашу с вами родную землю? Не хочется никого пугать, но приходится констатировать: коллективный Запад от нас не отстанет - слишком уж много денег и ресурсов вложено. Очевидно, хочется получить результат. Очевидно раздражение, что не получается. А значит, будут придуманы новые комбинации.

Однако и Беларусь не одна: есть крепкие союзники - те же Россия и Китай. Ведь мы понимаем, во многом Вашингтон через нас хочет повлиять и на своих глобальных соперников. Беларусь для Запада - полигон и экспериментальная площадка перед броском на Восток, подчеркнет не неделе и белорусский лидер.

Ситуация и впрямь не из легких. Но давайте подумаем, как быть простым белорусам, тем, кто хочет жить в спокойной и мирной стране, растить детей и планировать свое будущее. Для начала, сохранять голову холодной, фильтровать информацию и не поддаваться эмоциям. Ценить независимость и свою землю, свою малую родину. А еще не верить слепо в щедрые посулы и "бескорыстную" помощь европейских лидеров. Как показывает практика, чем громче обещания, тем короче память у акул мировой политики. Почему коллективный Запад не держит слово и порой играет только по своим правилам - самые яркие примеры наглого обмана и откровенного предательства мы собрали в выпуске под названием "Пустые обещания Европы и США. Запад "поможет" Вам?" . Посмотрите - и тогда вам все станет еще понятнее.





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