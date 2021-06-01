Лукашенко не против, чтобы представители ЛНР задавали вопросы Протасевичу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн- Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко не возражает против того, чтобы представители ЛНР прибыли в Минск и задали вопросы задержанному блогеру Роману Протасевичу, об этом белорусский лидер заявил на совещании во вторник.

"Есть нюанс: в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту (России Владимиру – Sputnik) Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей – Sputnik) будут вопросы к ним – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", - сказал Лукашенко. Отрывок совещания показал телеканал "Беларусь 1".

Президент обратил внимание, что летевшие тем же рейсом, что и Протасевич, пассажиры говорили, что блогер высказывал опасения, что ему грозит смертная казнь в случае посадки самолета в Минске.

"И кричал он (Протасевич – Sputnik) в самолете или на выходе: "Мне грозит смертная казнь". А наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрено по такой статье смертная казнь, а 15 лет", - добавил Лукашенко.

По словам президента, Протасевич знал, о чем говорил. "Он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - уточнил Лукашенко.

Как ранее сообщалось, генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР обратилась к белорусским правоохранительным органам предоставить возможность провести следственные действия с бывшим главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Об это заявила официальный представитель ведомства Инна Семенова.

Согласно законодательству ЛНР Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.

Лукашенко сегодня также заявил, что следствие в отношении задержанных в Минске Протасевича и россиянки Софии Сапеги будет вестись на территории республики. "Это непреклонно", - подчеркнул он.

Напомним, Протасевич и Сапега были задержаны в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.