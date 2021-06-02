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Глава СК Беларуси Гора заявил о попытках расколоть силовой блок страны
02.06.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн - Sputnik. Председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявил о беспрецедентном давлении на сотрудников СК со стороны деструктивных сил.
Назначенный в марте на должность главы СК, Гора начал поездки по регионам для инспекции служебной деятельности территориальных подразделений Следственного комитета.
"В Беларуси целенаправленно нагнетается обстановка в части давления на государственные структуры, принимаются попытки расколоть силовой блок, деморализовать госслужащих и людей в погонах", – заявил Гора, встречаясь с личным составом Гомельского городского и Гомельского районного отделов СК.
Гора также отметил, что на сотрудников Следственного комитета "деструктивными силами оказывается беспрецедентное давление", и поставил задачу "удерживать высокую планку следственной работы".
Глава СК подчеркнул, что следователи в складывающейся обстановке "должны проявлять проявить выдержку".
По данным МВД, среди участников оппозиционной инициативы BYPOL, в которую вошли "беглые силовики", есть и бывшие сотрудники Следственного комитета Беларуси.
Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич ранее
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По данным МВД, среди участников оппозиционной инициативы BYPOL есть и бывшие сотрудники Следственного комитета Беларуси.
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