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Глава СК Беларуси Гора заявил о попытках расколоть силовой блок страны

02.06.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн - Sputnik. Председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявил о беспрецедентном давлении на сотрудников СК со стороны деструктивных сил.

Назначенный в марте на должность главы СК, Гора начал поездки по регионам для инспекции служебной деятельности территориальных подразделений Следственного комитета.

"В Беларуси целенаправленно нагнетается обстановка в части давления на государственные структуры, принимаются попытки расколоть силовой блок, деморализовать госслужащих и людей в погонах", – заявил Гора, встречаясь с личным составом Гомельского городского и Гомельского районного отделов СК.

Гора также отметил, что на сотрудников Следственного комитета "деструктивными силами оказывается беспрецедентное давление", и поставил задачу "удерживать высокую планку следственной работы".

Глава СК подчеркнул, что следователи в складывающейся обстановке "должны проявлять проявить выдержку".

По данным МВД, среди участников оппозиционной инициативы BYPOL, в которую вошли "беглые силовики", есть и бывшие сотрудники Следственного комитета Беларуси.

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич ранее заявлял, что костяк входящих в оппозиционную структуру известен. По его словам, это бывшие следователи Андрей Остапович, Игорь Лобан, бывшие оперативники Матвей Купрейчик, Владимир Жигарь, Станислав Лупоносов и Сергей Макар; бывший преподаватель Академии милиции Александр Азаров; бывший работник прокуратуры Олег Талерчик, а также Евгений Медведев.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным МВД, среди участников оппозиционной инициативы BYPOL есть и бывшие сотрудники Следственного комитета Беларуси.
 
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