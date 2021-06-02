Беларусь рекомендовала иностранным авиакомпаниям не летать через Украину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Министерство транспорта Беларуси не рекомендует иностранным авиакомпаниям использовать воздушное пространство Украины из-за соображений безопасности, сообщает Sputnik.

В связи с инцидентом в Национальном аэропорту Минск 23 мая – экстренная посадка самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, - лидеры ЕС на прошлой неделе призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Беларуси. Некоторые авиаперевозчики отправляют свои самолеты в обход республики, а европейские страны закрыли свое воздушное пространство для белорусских бортов. В частности, Украина запретила использовать свое воздушное пространство белорусским самолетам.

"Введение данного ограничения, наносящего ущерб белорусской авиакомпании "Белавиа" и лицам, пользующимся ее услугами, было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси", - говорится в заявлении Департамента по авиации Минтранса.

Не рекомендуем летать через Украину

В ведомстве привели несколько примеров небезопасных полетов на территорией Украины. Так, среди них инцидент с самолетом Malaysia Airlines, сбитым над Донбассом в 2014 году.

В этой связи, как отметили в Департаменте авиации, "возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность".

"В связи с вышеизложенным, авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов", - заявили в ведомстве.

Обращение в ИКАО

"Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами – членами ИКАО единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году", - говорится в комментарии.

В ведомстве отметили, что также возникают вопросы "относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании "Ryanair" FR4978, имевшей место 23 мая 2021 года, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю".