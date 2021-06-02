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Гендиректор Wizz Air раскритиковал рекомендацию ЕС не летать над Беларусью

02.06.2021 13:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн - Sputnik. Генеральный директор венгерского лоукостера Wizz Air Йожеф Варади назвал политической мерой рекомендации Евросоюза, адресованные европейским авиакомпаниям.

Глава авиакомпании уверен, что эта мера не связана с вопросами безопасности.

"Я не думаю, что это правильная реакция. Не считаю, что авиация должна использоваться как инструмент политических санкций", - приводит слова Варади агентство Reuters. 

Он также добавил, что во время вынужденной посадки борта Ryanair не случилось "ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полета". По мнению гендиректора лоукостера, "это политическая мера, а не мера безопасности".

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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