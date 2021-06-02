Протасевич на допросе заявил, что его подставили

Новую видеозапись с допросом Романа Протасевича опубликовал государственный телеканал ОНТ 2 июня.

Сообщается, что сегодня также покажут целый фильм-расследование о задержании журналиста.

В 13-секундный анонс этого фильма включен фрагмент допроса, где Протасевич говорит, что его подставили.

«Уверен, что меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу!», - говорит он на видео. Пока непонятно, о каких словах идет речь. Полное расследование покажут сегодня.

Ранее стало известно, что блогера перевели в СИЗО КГБ. Там же находится и его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска.

Сегодня сообщается также, что Александр Лукашенко разрешил сепаратистам ЛНР допросить Протасевича. Лукашенко пригласил «следователей», которые завели на него «дело», в Минск для допроса.

Напомним, белорусский журналист Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софьей Сапега летел на самолете авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. Однако был задержан белорусскими спецслужбами.

Оказалось, что экипажу поступило сообщение, что борт заминирован, после чего была вынужденная посадка в минском аэропорту. Известно, что Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко, а информация о взрывчатке оказалась ложной.