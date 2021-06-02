Ицхак Герцог стал президентом Израиля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог избран 11-м президентом Израиля, сообщил в ходе пленарного заседания Кнессета (парламента) спикер палаты Ярив Левин.

В среду, 2 июня, в Кнессете прошло внеочередное специальное заседание, посвященное выборам президента страны. На пост претендовали два кандидата - лауреат Премии Израиля, общественный активист Мирьям Перец и сын 6-го президента Израиля, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог. Голосование было тайным.

Победу одержал Герцог. За него проголосовали 87 парламентариев, за Перец набрала 26 голосов.

60-летний Герцог вступит в должность президента 9 июля. "Я буду президентом для всех", - сказал Герцог после оглашения итогов голосования.

Он также выразил надежду, что сможет работать "с любым правительством и с любым премьер-министром". В ответ на эту реплику глава правительства Биньямин Нетаньяху предложил "не вдаваться в это сейчас".

Нетаньяху в свою очередь поздравил Герцога с победой и пожелал ему удачи на новом посту. Глава израильского правительства также поблагодарил Перец и выразил уверенность, что "она продолжит вносить вклад в израильское общество, как она делала это на протяжении всей своей жизни".

Президент в Израиле исполняет, главным образом, представительские, церемониальные, функции. Реальная же власть принадлежит премьеру. Президент избирается на семь лет. Согласно закону, одному и тому же лицу занимать более чем один срок. Полномочия нынешнего президента Реувена Ривлина истекают 9 июля.