МИД Украины введет санкции против Беларуси, если хоть один самолет «Белавиа» полетит в Крым

Если хоть один самолет белорусской авиакомпании приземлится в Крыму, Киев сразу же введет санкции против Минска. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в комментарии «Укринформу».

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми «ЛНР» или «ДНР». И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», - заявила Джапарова.

Она отметила, что Киев зафиксировал для себя «высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым».

Замминистра считает, что заявление Александра Лукашенко носит провокационный характер и является его эмоциональной реакцией на ответ Украины относительно принудительной посадки Ryanair в Минске и относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест Романа Протасевича, блокирование независимых СМИ и т.д.

Эмине Джапарова говорит, что полночью вся ответственность за санкции и ограничения иностранными государствами (в том числе Украиной) воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого белорусы, лежит на Александре Лукашенко.

«Власти Беларуси пересекли очередную красную линию в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран и международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации», - завила замминистра иностранных дел Украины.

Джапарова также отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью сделано не из политических соображений, а для безопасности, «ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси».

«И в завершение. Эту «канитель и провокации», как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сами белорусские власти, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством», - сказала политик, добавив, что от действий Лукашенко страдают белорусы, к которым с большим уважением и солидарностью относится Украина.

Она подчеркнула, что, по международному праву, Крым и Донбасс - это Украина.

«Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, убеждена, не выбор дружественного Украине белорусского народа», - подытожила Джапарова.

Ранее

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.