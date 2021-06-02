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МИД Украины введет санкции против Беларуси, если хоть один самолет «Белавиа» полетит в Крым
02.06.2021 16:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Если хоть один самолет белорусской авиакомпании приземлится в Крыму, Киев сразу же введет санкции против Минска. Об этом
«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми «ЛНР» или «ДНР». И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», - заявила Джапарова.
Она отметила, что Киев зафиксировал для себя «высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым».
Замминистра считает, что заявление Александра Лукашенко носит провокационный характер и является его эмоциональной реакцией на ответ Украины относительно принудительной посадки Ryanair в Минске и относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности,
Эмине Джапарова говорит, что полночью вся ответственность за
«Власти Беларуси пересекли очередную красную линию в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран и международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации», - завила замминистра иностранных дел Украины.
Джапарова также отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью сделано не из политических соображений, а для безопасности, «ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси».
«И в завершение. Эту «канитель и провокации», как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сами белорусские власти, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством», - сказала политик, добавив, что от действий Лукашенко страдают белорусы, к которым с большим уважением и солидарностью относится Украина.
Она подчеркнула, что, по международному праву, Крым и Донбасс - это Украина.
«Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, убеждена, не выбор дружественного Украине белорусского народа», - подытожила Джапарова.
Ранее
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
В связи с этим власти Украины запретили Беларуси осуществлять авиарейсы в свою страны. Теперь с 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа»
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Если хоть один самолет белорусской авиакомпании приземлится в Крыму, Киев сразу же введет санкции против Минска.
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