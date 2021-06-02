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Гайдукевич: Беларусь адекватно ответит на санкции Украины по Крыму

02.06.2021 19:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Беларусь адекватно ответит на санкции, которые угрожает ввести Украина из-за возможного возобновления авиасообщения между республикой и Крымом, заявил РИА Новости Крым зампредседателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Олег Гайдукевич.

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В МИД Украины заявили, что введут санкции в случае полетов "Белавиа" в Крым

Ранее стало известно, что Украина готова ввести ограничительные меры в отношении Беларуси, если самолеты авиакомпании "Белавиа" начнут летать на полуостров.

"Украина, когда вводит санкции, бьет сама по себе. Наша реакция будет адекватной: мы введем чувствительные санкции, но такие, чтобы и самим не пострадать от них. Мы их рассчитываем, обсуждаем. В том числе, с российскими коллегами". – заявил Гайдукевич РИА Новости Крым.

Он также отметил, что это будет безэмоциональный ответ, но данный выпад в сторону Беларуси не останется незамеченным.

По словам Гайдукевича, санкции не выгодны украинскому народу, так как страна Украина заинтересована в торговле с Беларусью. Он также отметил, что для украинцев аэропорт в Минске был единственной возможностью попасть в РФ.

Санаторий в Крыму

Гайдукевич также напомнил, что у Беларуси в Крыму есть одноименный санаторий.

"Каким образом наши жители, которых туда направляют, должны туда добираться?", – задал вопрос он.

Парламентарий отметил, что республика не боится санкций и будет проводить политику по защите не только национальных интересов, но и интересов России.

"Мы никогда ничего не делаем сгоряча и всегда просчитываем все последствия", – заключил он.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко во вторник во время совещания по вопросам сотрудничества с РФ поднял тему поездок белорусов в Крым. По его словам, раньше белорусы ездили туда отдыхать, в том числе – в белорусский санаторий. Лукашенко заявил, что после того, как Украина закрыла свое небо для Беларуси, ему придется "президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым".

В свою очередь Минтранс республики в среду 2 июня заявил, что Минск намерен обратиться в ИКАО из-за запрета Украины и ряда других стран на использование своего воздушного пространства для белорусских перевозчиков.

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Теги: Минск
 
 
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Украина готова ввести ограничительные меры в отношении Беларуси, если самолеты авиакомпании "Белавиа" начнут летать на полуостров.
 
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