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Гайдукевич: Беларусь адекватно ответит на санкции Украины по Крыму
02.06.2021 19:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Беларусь адекватно ответит на санкции, которые угрожает ввести Украина из-за возможного возобновления авиасообщения между республикой и Крымом, заявил
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Ранее стало известно, что Украина готова ввести
"Украина, когда вводит санкции, бьет сама по себе. Наша реакция будет адекватной: мы введем чувствительные санкции, но такие, чтобы и самим не пострадать от них. Мы их рассчитываем, обсуждаем. В том числе, с российскими коллегами". – заявил Гайдукевич РИА Новости Крым.
Он также отметил, что это будет безэмоциональный ответ, но данный выпад в сторону Беларуси не останется незамеченным.
По словам Гайдукевича, санкции не выгодны украинскому народу, так как страна Украина заинтересована в торговле с Беларусью. Он также отметил, что для украинцев аэропорт в Минске был единственной возможностью попасть в РФ.
Санаторий в Крыму
Гайдукевич также напомнил, что у Беларуси в Крыму есть одноименный санаторий.
"Каким образом наши жители, которых туда направляют, должны туда добираться?", – задал вопрос он.
Парламентарий отметил, что республика не боится санкций и будет проводить политику по защите не только национальных интересов, но и интересов России.
"Мы никогда ничего не делаем сгоряча и всегда просчитываем все последствия", – заключил он.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко во вторник во время совещания по вопросам сотрудничества с РФ
В свою очередь Минтранс республики в среду 2 июня заявил, что Минск
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Украина готова ввести ограничительные меры в отношении Беларуси, если самолеты авиакомпании "Белавиа" начнут летать на полуостров.
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