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Чешский сенат собирается инициировать импичмент президента Земана
03.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Чешский сенат на будущей неделе планирует обсудить вопрос, что действующий президент страны Милош Земан больше не может занимать данный пост, сообщил в среду руководитель верхней палаты парламета республики Павел Фишер.
"Мы только что проголосовали в комитете сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента республики", – написал он на своей странице в Twitter.
Он также уточнил, что комитет исходил из статьи 66 Конституции республики.
По словам Фишера, он собирается предложить сенату обсудить данный вопрос на следующей неделе.
Земан занял место президента Чехии в марте 2013 года – по результатам первых прямых выборах главы государства в истории страны. В 2018-м он переизбрался на второй срок.
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Комитет сената по иностранным делам и безопасности полагает, что президент страны больше не способен выполнять свои обязанности.
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