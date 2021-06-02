Чешский сенат собирается инициировать импичмент президента Земана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Чешский сенат на будущей неделе планирует обсудить вопрос, что действующий президент страны Милош Земан больше не может занимать данный пост, сообщил в среду руководитель верхней палаты парламета республики Павел Фишер.

"Мы только что проголосовали в комитете сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента республики", – написал он на своей странице в Twitter.

Jednání Miloše Zemana je už dlouho neslučitelné s Ústavou, vrcholem byly jeho výkony v souvislosti s kauzou Vrbětice. Na výboru pro zahraničí a bezpečnost jsme dnes přijali usnesení o neschopnosti MZ vykonávat úřad.



Analýzu jednání MZ najdete zde: https://t.co/r5L1dIyQs4 pic.twitter.com/hzUkkt6KBG — Pavel Fischer (@PavelFischer) June 2, 2021

Он также уточнил, что комитет исходил из статьи 66 Конституции республики.

По словам Фишера, он собирается предложить сенату обсудить данный вопрос на следующей неделе.

Земан занял место президента Чехии в марте 2013 года – по результатам первых прямых выборах главы государства в истории страны. В 2018-м он переизбрался на второй срок.