Кроме ЧС: EASA выпустило директиву о запрете полетов над Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Агентство по безопасности полетов Евросоюза (EASA) опубликовало директиву по безопасности полетов, в которой призывает государства, входящие в организацию, обязать своих национальных авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси, сообщается на сайте регулятора.

В директиве говорится, что это необходимо сделать для "снижения потенциального риска для пассажиров и экипажей".

При этом уточняется, что "выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено, если это не требуется для безопасной работы в непредвиденных обстоятельствах".

В документе также отмечается, что директива будет пересматриваться по мере необходимости.

Что произошло

Напомним, что 23 мая лоукост Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании.

Позже оно не подтвердилось, но были задержаны находившиеся на борту бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России, София Сапега.

После этого ЕС осудил вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвал ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси, а также призвали авиаперевозчиков избегать полетов над республикой.

Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.

В ИКАО сообщили, что проведут собственное расследование инцидента , первые итоги планируется подвести к 25 июня.

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