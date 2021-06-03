|
Кроме ЧС: EASA выпустило директиву о запрете полетов над Беларусью
03.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. Агентство по безопасности полетов Евросоюза (EASA) опубликовало директиву по безопасности полетов, в которой призывает государства, входящие в организацию, обязать своих национальных авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси, сообщается на сайте регулятора.
В директиве говорится, что это необходимо сделать для "снижения потенциального риска для пассажиров и экипажей".
При этом уточняется, что "выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено, если это не требуется для безопасной работы в непредвиденных обстоятельствах".
В документе также отмечается, что директива будет пересматриваться по мере необходимости.
©
Что произошло
Напомним, что 23 мая лоукост Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании.
Позже оно не подтвердилось, но были задержаны находившиеся на борту бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России, София Сапега.
После этого ЕС осудил вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвал ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Лидеры стран Евросоюза приняли решение
Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.
В ИКАО сообщили, что проведут
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После экстренной посадки самолета Ryanair в Минске на прошлой неделе страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для белорусских воздушных судов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)