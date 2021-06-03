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С 3 июня США возобновляют санкции против Беларуси
03.06.2021 09:33 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против девяти белорусских предприятий, которые были остановлены в 2015 году. Об этом
С 3 июня США вводит полностью блокирующие санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий, которые вышли из-под ограничений в 2015 году.
После возобновления санкций, гражданам Штатов запрещается сотрудничать с данными организациями и их собственностью.
Отмечается, что США вместе с ЕС и другими партнерами разрабатывают список точечных санкций против представителей действующей власти Беларуси, «связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая».
Помимо этого, Соединенные Штаты приостанавливают Соглашение о воздушных сообщениях между США и Беларусью, которое действует с 2019 года.
«Мы принимаем эти меры вместе с нашими партнерами и союзниками, чтобы привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу поддержку стремлению народа Беларуси. Мы призываем Лукашенко разрешить заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и настоящий политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и контролем ОБСЕ», - заявили в Белом доме.
Санкции США
Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года, ссылаясь на нарушения прав человека.
В октябре 2015 года Минфин США
Под ограничения попали компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».
Акт о демократии
История вопроса
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично Александр Лукашенко. Позже стало известно, что сообщение ложное.
На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он немедленно
Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США
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Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против девяти белорусских предприятий, которые были остановлены в 2015 году.
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