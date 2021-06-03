С 3 июня США возобновляют санкции против Беларуси

Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против девяти белорусских предприятий, которые были остановлены в 2015 году. Об этом сообщает администрация Белого дома.

С 3 июня США вводит полностью блокирующие санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий, которые вышли из-под ограничений в 2015 году.

После возобновления санкций, гражданам Штатов запрещается сотрудничать с данными организациями и их собственностью.

Отмечается, что США вместе с ЕС и другими партнерами разрабатывают список точечных санкций против представителей действующей власти Беларуси, «связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая».

Помимо этого, Соединенные Штаты приостанавливают Соглашение о воздушных сообщениях между США и Беларусью, которое действует с 2019 года.

«Мы принимаем эти меры вместе с нашими партнерами и союзниками, чтобы привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу поддержку стремлению народа Беларуси. Мы призываем Лукашенко разрешить заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и настоящий политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и контролем ОБСЕ», - заявили в Белом доме.

Санкции США

Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года, ссылаясь на нарушения прав человека.

В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении девяти белорусских предприятий в связи с некоторым прогрессом в сфере демократии и прав человека, а также с целью поддержки независимости и суверенитета Беларуси. В апреле 2016 года заморозка санкций была продлена. 22 октября 2019 года приостановку санкций снова продлили до 26 апреля 2021 года.

Под ограничения попали компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».

Акт о демократии включает в себя введение визовых запретов для высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей; бизнесменов, приближенных к белорусскому руководству; сотрудников силовых ведомств; членов ЦИК; лиц, ответственных за гонения на независимые СМИ и отключения и цензуру интернета.

История вопроса

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично Александр Лукашенко. Позже стало известно, что сообщение ложное.

На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он немедленно был задержан белорусскими правоохранителями.