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Экс-президент Литвы ответил Минску на обвинения в причастности к геноциду
03.06.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус считает абсурдом подозрения Генпрокуратуры Беларуси относительно его причастности к геноциду белорусов. Об этом
«Это абсурд. <…> Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу», - прокомментировал Адамкус.
Он считает, что действия Генпрокуратуры являются «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу».
«Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь побольше людей в их внутренние проблемы», - продолжил экс-президент.
Отметим, Валдас Адамкус родился в 1926 году, а должность президента Литвы занимал с 1998 по 2003 год и с 2004 по 2009 год.
Генпрокуратура Беларуси заявляет, что в 1944 году В. Адамкус занимал должность, соответствовавшую должности помощника А. Импулявичюса.
«Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца Минского мясника (Импулявичюса) никто иной, как Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Ведомство
История вопроса
9 апреля Генеральная прокуратура Беларуси
В середине мая генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сообщил, что удалось установить данные о все еще живых «нацистских преступниках», которые осуществляли преступления в Литве и в Польше.
«У нас есть информация о все еще живых нацистских преступниках, которые были в списках и участвовали в деятельности карательных батальонов. Прежде всего – в литовских батальонах SS и (в польской организации – BNS) «Армия Крайова», - заявил Швед.
Он отметил, что сейчас готовятся материалы, которые будут направлены в Литву и Польшу для того, чтобы государства привлекли к ответственности виновных (по данным Шведа, они еще живы).
Также Генпрокуратура Беларуси планирует представить в международные трибуналы доказательства, чтобы начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны.
Министерство иностранных дел Литвы
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Экс-президент Литвы Валдас Адамкус считает абсурдом подозрения Генпрокуратуры Беларуси относительно его причастности к геноциду белорусов.
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