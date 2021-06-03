Экс-президент Литвы ответил Минску на обвинения в причастности к геноциду

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус считает абсурдом подозрения Генпрокуратуры Беларуси относительно его причастности к геноциду белорусов. Об этом сообщает Delfi.

«Это абсурд. <…> Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу», - прокомментировал Адамкус.

Он считает, что действия Генпрокуратуры являются «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу».

«Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь побольше людей в их внутренние проблемы», - продолжил экс-президент.

Отметим, Валдас Адамкус родился в 1926 году, а должность президента Литвы занимал с 1998 по 2003 год и с 2004 по 2009 год.

Генпрокуратура Беларуси заявляет, что в 1944 году В. Адамкус занимал должность, соответствовавшую должности помощника А. Импулявичюса.

«Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца Минского мясника (Импулявичюса) никто иной, как Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ведомство сообщало , что карательные операции на территории Беларуси осуществлялись 2-м (позже – 12-й), 3-м и 15-м литовскими батальонами, набранными из коллаборационистов, которые подчинялись Германии.

История вопроса

9 апреля Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси «в целях социальной и исторической справедливости» и признания страны пострадавшей от геноцида.

В середине мая генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сообщил, что удалось установить данные о все еще живых «нацистских преступниках», которые осуществляли преступления в Литве и в Польше.

«У нас есть информация о все еще живых нацистских преступниках, которые были в списках и участвовали в деятельности карательных батальонов. Прежде всего – в литовских батальонах SS и (в польской организации – BNS) «Армия Крайова», - заявил Швед.

Он отметил, что сейчас готовятся материалы, которые будут направлены в Литву и Польшу для того, чтобы государства привлекли к ответственности виновных (по данным Шведа, они еще живы).

Также Генпрокуратура Беларуси планирует представить в международные трибуналы доказательства, чтобы начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны.