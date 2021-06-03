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Санкции США в отношении Беларуси вступили в силу: чем ответит Минск?
03.06.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции против девяти государственных предприятий Беларуси, об этом в четверг сообщила администрация Белого дома. Санкции были анонсированы еще в апреле, за 45 дней до заявленного вступления в силу.
Речь идет о следующих предприятиях нефтехимической отрасли республики:
"Учитывая резко ухудшившуюся ситуацию с правами человека в Беларуси, правительство США приняло решение, что дальнейшее продление (временной приостановки санкций - Sputnik)… не соответствует американским ценностям", – констатировал в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, предприятия, которые затрагивают санкции, оказывают финансовую поддержку режиму Александра Лукашенко. Это в свою очередь оказывает "содействие жестокому подавлению белорусского народа и многократному отказу от законного порядка".
Данное решение поддержали и в министерстве финансов США, хотя ранее
Профсоюз выступил с заявлением
В конце апреля профсоюз нефтехимической и горной отрасли
"Потеря рынков сбыта из-за невыполнения своих обязательств по контрактам, и снижение доходов предприятий приведет к невозможности выполнения нанимателями действующих норм коллективных договоров, сокращению численности персонала, снижению социальных гарантий ветеранов, женщин, молодежи", - говорится в сообщении профсоюзов.
А 1 мая - в День труда, у посольства США в Минске
"Нас возмущает, почему сегодня США ведет экономическую войну. Я уверен, простые американцы ничего плохого нам не желают. А то, что сегодня происходит – дело рук политиков", - сказал Орда.
Беларусь может ответить
В конце марта белорусский лидер Александр Лукашенко
Ограничения распространятся не только на физлиц, граждан государств, которые приняли санкции в отношении белорусских физических и юрлиц, но и на компании. Список поручено составить Совету министров республики.
Помощь союзника
Как союзник, Москва
"Ясно, что все эти принципы для американцев и для Евросоюза, который очень обидчив, когда что-то делается в ответ, побоку. Вот отражение того, в какой степени западные коллеги деградировали в своем отношении к международным отношениям", - сказал Рябков.
Хроника санкций
Вашингтон поэтапно вводил санкции в отношении белорусских предприятий с 2007 года. Но в 2015 году было решено временно вывести вышеуказанные предприятия из санкционных списков. Отмену продления рестрикций в позитивно восприняли в МИД Беларуси, отметив, что это все равно не оказывает значительного влияния на деятельность компаний.
При этом после ввода ограничений в 2007-м Беларусь и США отозвали своих послов, и более 10 лет обе страны были без руководителей посольств. Только в прошлом году страны договорились вернуть послов, но пока этого так и не произошло.
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Американская сторона отказалась от дальнейшего продления заморозки санкций, ссылаясь на подавление воли белорусского народа со стороны властей республики.
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