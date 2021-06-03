Санкции США в отношении Беларуси вступили в силу: чем ответит Минск?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции против девяти государственных предприятий Беларуси, об этом в четверг сообщила администрация Белого дома. Санкции были анонсированы еще в апреле, за 45 дней до заявленного вступления в силу.

Речь идет о следующих предприятиях нефтехимической отрасли республики:

"Белорусский нефтяной торговый дом"

"Белнефтехим"

Belneftekhim USA Inc

"Белшина"

"Гродно Азот"

"Гродно химволокно"

"Лакокраска"

"Нафтан"

"Полоцк стекловолокно"

"Учитывая резко ухудшившуюся ситуацию с правами человека в Беларуси, правительство США приняло решение, что дальнейшее продление (временной приостановки санкций - Sputnik)… не соответствует американским ценностям", – констатировал в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, предприятия, которые затрагивают санкции, оказывают финансовую поддержку режиму Александра Лукашенко. Это в свою очередь оказывает "содействие жестокому подавлению белорусского народа и многократному отказу от законного порядка".

Данное решение поддержали и в министерстве финансов США, хотя ранее сообщалось о продлении заморозки рестрикций.

Профсоюз выступил с заявлением

В конце апреля профсоюз нефтехимической и горной отрасли выступил с заявлением против санкций США в отношении профильных предприятий. Организация объединяет более 140 тысяч работников.

"Потеря рынков сбыта из-за невыполнения своих обязательств по контрактам, и снижение доходов предприятий приведет к невозможности выполнения нанимателями действующих норм коллективных договоров, сокращению численности персонала, снижению социальных гарантий ветеранов, женщин, молодежи", - говорится в сообщении профсоюзов.

А 1 мая - в День труда, у посольства США в Минске прошел митинг - протестующие выступили против анонсированных санкций. На мероприятии присутствовал и глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, который отметил, что американские политики, вводя санкции, не думают о простых людях.

"Нас возмущает, почему сегодня США ведет экономическую войну. Я уверен, простые американцы ничего плохого нам не желают. А то, что сегодня происходит – дело рук политиков", - сказал Орда.

Беларусь может ответить

В конце марта белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ , который позволяет запретить ввоз в страну определенных категорий товаров, а также импорт услуг.

Ограничения распространятся не только на физлиц, граждан государств, которые приняли санкции в отношении белорусских физических и юрлиц, но и на компании. Список поручено составить Совету министров республики.

Помощь союзника

Как союзник, Москва окажет Минску помощь в связи с вводом американских санкций, об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, рестрикции являются прямым нарушением фундаментальных общемировых правовых норм.

"Ясно, что все эти принципы для американцев и для Евросоюза, который очень обидчив, когда что-то делается в ответ, побоку. Вот отражение того, в какой степени западные коллеги деградировали в своем отношении к международным отношениям", - сказал Рябков.

Хроника санкций

Вашингтон поэтапно вводил санкции в отношении белорусских предприятий с 2007 года. Но в 2015 году было решено временно вывести вышеуказанные предприятия из санкционных списков. Отмену продления рестрикций в позитивно восприняли в МИД Беларуси, отметив, что это все равно не оказывает значительного влияния на деятельность компаний.

При этом после ввода ограничений в 2007-м Беларусь и США отозвали своих послов, и более 10 лет обе страны были без руководителей посольств. Только в прошлом году страны договорились вернуть послов, но пока этого так и не произошло.

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