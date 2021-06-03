Александр Лукашенко поздравил Рауля Кастро Руса с 90-летием

Источник материала: БT

"Для миллионов людей во всем мире Вы стали блестящим примером пламенного патриота и героем борьбы за свободу Родины. В это непростое время Вы являетесь настоящей опорой нации, мудрым руководителем, который воспитал новое поколение кубинских революционеров - достойных продолжателей дела их отцов и дедов", - говорится в поздравлении .

Глава государства поблагодарил Рауля Кастро Руса за личный бесценный вклад в развитие и укрепление белорусско-кубинских отношений во всех сферах взаимного интереса и пожелал политику здоровья и дальнейших успехов на пути служения стране и народу.







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