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Во Дворце Независимости обсудили использование атомной энергии и будущее электротранспорта

03.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

С докладами обо всех аспектах  функционирования отрасли - министр, профильный вице-премьер и помощник Президента. Мощность национальной энергосистемы превысила 10 тыс. МВт. Это более 280 тыс. км электросетей. Для понимания масштаба - ими можно почти  семь раз обогнуть Землю по экватору! Энергетический комплекс - серьезная отрасль экономики. Особенно с учетом реализации крупнейшего инвестпроекта в истории страны. Белорусской АЭС уже выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Впереди промышленное использование. Президента интересовали шаги правительства по увеличению потребления электроэнергии  внутри страны и на экспорт. 

Здесь правительство действует последовательно, создавая условия для наращивания использования этого вида энергии в жилых домах, развивая электротранспорт и инфраструктуру. Это перспективно. Затронуты на встрече  и вопросы реализации крупных инвестпроектов. Подробнее - в следующих информационных выпусках.


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С докладами обо всех аспектах  функционирования отрасли - министр, профильный вице-премьер и помощник Президента. Мощность национальной энергосистемы превысила 10...
 
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