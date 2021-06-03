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Во Дворце Независимости обсудили использование атомной энергии и будущее электротранспорта
03.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
С докладами обо всех аспектах функционирования отрасли - министр, профильный вице-премьер и помощник Президента. Мощность национальной энергосистемы превысила 10 тыс. МВт. Это более 280 тыс. км электросетей. Для понимания масштаба - ими можно почти семь раз обогнуть Землю по экватору! Энергетический комплекс - серьезная отрасль экономики. Особенно с учетом реализации крупнейшего инвестпроекта в истории страны. Белорусской АЭС уже выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Впереди промышленное использование. Президента интересовали шаги правительства по увеличению потребления электроэнергии внутри страны и на экспорт.
Здесь правительство действует последовательно, создавая условия для наращивания использования этого вида энергии в жилых домах, развивая электротранспорт и инфраструктуру. Это перспективно. Затронуты на встрече и вопросы реализации крупных инвестпроектов. Подробнее - в следующих информационных выпусках.
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С докладами обо всех аспектах функционирования отрасли - министр, профильный вице-премьер и помощник Президента. Мощность национальной энергосистемы превысила 10...
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