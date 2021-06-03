Агенство авиационной безопасности запретило ЕС полеты в воздушном пространстве Беларуси

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило директиву, в которой призывает национальные органы государств-членов EASA проинформировать авиоператоров о том, что вход в воздушное пространство Беларуси разрешен только в экстренной ситуации. Об этом говорится на сайте ведомства.

В директиве ЕАSА по безопасности полетов 2021-02 сообщается, что полеты над Беларусью запрещены. Исключение составляют спасательные операции и непредвиденные обстоятельства.

«Цель директивы - снижение потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве», - заявили в агенстве.

Сообщается, что данная мера вводится в связи с инцидентом с самолетом Ryanair 23 мая в Минске.

«Обстоятельства этих действий вызывают серьезные сомнения в соблюдении Беларусью международных правил гражданской авиации и свидетельствуют о нарушении аэронавигационных процедур беларусскими властями», - пишут авторы директивы.

До окончания международного расследования, EASA может считать воздушное пространство Беларуси небезопасным для гражданских рейсов.

«Нет полной уверенности в способности действующих властей Беларуси контролировать воздушное пространство Беларуси в соответствии с международными соглашениями», - говорится в документе.

ЕАSА планирует пересматривать директиву по мере необходимости, однако интервал между рассмотрениями не должен превышать 1 месяц.

Изменения должны вступить в силу в течение 2 дней. А также национальные агенства должны проинформировать ЕАSА о принятых мерах.

Отметим, обнародованный ранее Информационный бюллетень по безопасности (Safety Information Bulletin или SIB) имеет рекомендательный характер и адресован именно операторам (авиаперевозчикам). Опубликованная директива по безопасности (Safety Directive или SD) рекомендует обязательные действия национальным госорганам этих операторов.

История вопроса

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично Александр Лукашенко. Позже стало известно, что сообщение ложное.

На борту оказался основатель оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он немедленно был задержан белорусскими правоохранителями.

Инцидент вызвал резкую реакцию в мире. ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. Белорусские власти заявили, что письмо с угрозой пришло от ХАМАС, однако в организации опровергли это сообщение. А позже стало известно , что письмо якобы от ХАМАС пришло на 27 минут позже, чем самолет стал разворачиваться на вынуждеенную посадку.

С 26 мая по 25 августа авиакомпания «Белавиа» не будет осуществлять рейсы в украинские города, также с 25 мая по 30 октября текущего года «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж. Причина одна и та же – запрет властей Украины, Франции и Великобритании на полеты.