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Агенство авиационной безопасности запретило ЕС полеты в воздушном пространстве Беларуси
03.06.2021 15:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило директиву, в которой призывает национальные органы государств-членов EASA проинформировать авиоператоров о том, что вход в воздушное пространство Беларуси разрешен только в экстренной ситуации. Об этом
В директиве ЕАSА по безопасности полетов 2021-02 сообщается, что полеты над Беларусью запрещены. Исключение составляют спасательные операции и непредвиденные обстоятельства.
«Цель директивы - снижение потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве», - заявили в агенстве.
Сообщается, что данная мера вводится в связи с инцидентом с самолетом Ryanair 23 мая в Минске.
«Обстоятельства этих действий вызывают серьезные сомнения в соблюдении Беларусью международных правил гражданской авиации и свидетельствуют о нарушении аэронавигационных процедур беларусскими властями», - пишут авторы директивы.
До окончания международного расследования, EASA может считать воздушное пространство Беларуси небезопасным для гражданских рейсов.
«Нет полной уверенности в способности действующих властей Беларуси контролировать воздушное пространство Беларуси в соответствии с международными соглашениями», - говорится в документе.
ЕАSА планирует пересматривать директиву по мере необходимости, однако интервал между рассмотрениями не должен превышать 1 месяц.
Изменения должны вступить в силу в течение 2 дней. А также национальные агенства должны проинформировать ЕАSА о принятых мерах.
Отметим, обнародованный ранее Информационный бюллетень по безопасности (Safety Information Bulletin или SIB) имеет рекомендательный характер и адресован именно операторам (авиаперевозчикам). Опубликованная директива по безопасности (Safety Directive или SD) рекомендует обязательные действия национальным госорганам этих операторов.
История вопроса
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал лично Александр Лукашенко. Позже стало известно, что сообщение ложное.
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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило директиву, в которой призывает национальные органы государств-членов EASA проинформировать...
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