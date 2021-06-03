КГБ Беларуси и СВР России договорились совместно противодействовать деструктивному Западу

Представитель Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провели сегодня встречу в Витебске, на которой договорились совместно противодействовать Западу. Об этом сообщает пресс-служба СВР.

На встрече обсуждались результаты и перспективы сотрудничества по обеспечению национальных интересов Беларуси и России «в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях».

«СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства», - заявили в пресс-службе СВР.

Тертель и Нарышкин отметили важность консолидации усилий, направленных на укрепление противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства.

По итогам встречи Сергей Нарышкин сказал журналистам, что Запад использует элементы гибридной войны против Беларуси и России.

«Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин «недружественные шаги» - очень мягкий», - цитирует слова директора СВР ТАСС.

Он считает, что политику Запада можно характеризовать как «по-настоящему агрессивные действия, которые направлены против суверенитета наших двух государств».

«Конечно, мы с этим мириться не будем», - подчеркнул Нарышкин.

По его мнению, действия Запада против Беларуси и России – это агрессивные акции, осуществляющиеся вне рамок международного права.

«В Российской Федерации нашими гражданами эти действия воспринимаются крайне негативно. У нашего населения растет неприемлемость такой политики западных стран. Думаю, что похожие явления происходят и в белорусском обществе», - подытожил глава СВР.