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Нарышкин заявил о недопустимости искажения исторической правды о ВОВ

03.06.2021 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 3 июн - Sputnik. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин подверг резкой критике попытки исказить историческую правду о Второй мировой войне, которые предпринимаются в ряде западных стран.

"Я, как и большинство здравомыслящих людей, не только в наших странах, но и во всем мире, с сожалением отношусь к этому", – заявил Нарышкин журналистам в четверг в Витебске, отвечая на вопрос о том, что в ряде стран Европы целенаправленно нивелируется значимость Великой Победы. 

© Sputnik Андрей Киреев
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По словам Нарышкина, разгром гитлеровской Германии, разгром нацизма совершила "именно Красная армия, в которой плечом к плечу сражались выходцы из всех союзных республик, в том числе, русские, белорусы, украинцы, казахи и грузины".

Именно они освободили страны восточной и центральной Европы от нацизма, добавил глава СВР.

"И факт состоит в том, что это зафиксировано в документах международного военного трибунала над нацистскими преступниками, что вина в развязывании Второй мировой войны целиком и полностью лежит на нацистской Германии", – сказал Нарышкин.

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Теги: Витебск
 
 
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По его словам, вина в развязывании Второй Мировой войны целиком и полностью лежит на нацистской Германии.
 
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