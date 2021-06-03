Нарышкин заявил о недопустимости искажения исторической правды о ВОВ

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 3 июн - Sputnik. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин подверг резкой критике попытки исказить историческую правду о Второй мировой войне, которые предпринимаются в ряде западных стран.

"Я, как и большинство здравомыслящих людей, не только в наших странах, но и во всем мире, с сожалением отношусь к этому", – заявил Нарышкин журналистам в четверг в Витебске, отвечая на вопрос о том, что в ряде стран Европы целенаправленно нивелируется значимость Великой Победы.

По словам Нарышкина, разгром гитлеровской Германии, разгром нацизма совершила "именно Красная армия, в которой плечом к плечу сражались выходцы из всех союзных республик, в том числе, русские, белорусы, украинцы, казахи и грузины".

Именно они освободили страны восточной и центральной Европы от нацизма, добавил глава СВР.

"И факт состоит в том, что это зафиксировано в документах международного военного трибунала над нацистскими преступниками, что вина в развязывании Второй мировой войны целиком и полностью лежит на нацистской Германии", – сказал Нарышкин.

Читайте также:

КГБ Беларуси и СВР России договорились вместе противодействовать Западу

противодействовать Западу В отношении РФ и Беларуси идет гибридная война – Нарышкин

Протасевич рассказал свою версию задержания и о том, кто его "сдал"