Беларусь вводит ответные санкции в отношении США - МИД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Беларусь как суверенная страна не может оставить без внимания недружественный выпад властей США, заявил официальный представить МИД республики Анатолий Глаз.

В четверг в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому было объявлено об ответных мерах.

"В их числе - сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", - рассказал Sputnik Глаз.

По его словам, эти меры – точечные, и они должны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.

Глаз подчеркнул, что белорусская сторона, в свою очередь, готова продолжать контакты с Вашингтоном, но только на принципах равноправия и взаимного уважения.

Он назвал санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса незаконными.

"Они противоречат международному праву и призваны оказать давление на суверенное государство. Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам", - добавил Глаз.

США продолжают повторять о поддержке белорусского народа, которая на деле выражается в санкциях, отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, Беларусь ожидала такое развитие событий, поэтому будет сделано все возможное, чтобы данный выпад не сказался на людях и трудовых коллективах.

Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции против девяти государственных предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, об этом в четверг сообщила администрация Белого дома. Санкции были анонсированы еще в апреле, за 45 дней до заявленного вступления в силу. Речь идет о "Белорусском нефтяном торговом доме", "Белнефтехиме", Belneftekhim USA Inc, "Белшине", "Гродно Азоте", "Гродно химволокне", "Лакокраске", "Нафтане" и "Полоцке стекловолокне".

Профсоюз выступил с заявлением

В конце апреля профсоюз нефтехимической и горной отрасли выступил с заявлением против санкций США в отношении профильных предприятий. Организация объединяет более 140 тысяч работников.

"Потеря рынков сбыта из-за невыполнения своих обязательств по контрактам, и снижение доходов предприятий приведет к невозможности выполнения нанимателями действующих норм коллективных договоров, сокращению численности персонала, снижению социальных гарантий ветеранов, женщин, молодежи", - говорится в сообщении профсоюзов.

А 1 мая - в День труда, у посольства США в Минске прошел митинг - протестующие выступили против анонсированных санкций. На мероприятии присутствовал и глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, который отметил, что американские политики, вводя санкции, не думают о простых людях.

Беларусь может ответить

В конце марта белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, который позволяет запретить ввоз в страну определенных категорий товаров, а также импорт услуг.

Ограничения распространятся не только на физлиц, граждан государств, которые приняли санкции в отношении белорусских физических и юрлиц, но и на компании. Список поручено составить Совету министров республики.

Хроника санкций

Вашингтон поэтапно вводил санкции в отношении белорусских предприятий с 2007 года. Но в 2015 году было решено временно вывести вышеуказанные предприятия из санкционных списков. Отмену продления рестрикций в позитивно восприняли в МИД Беларуси, отметив, что это все равно не оказывает значительного влияния на деятельность компаний.

При этом после ввода ограничений в 2007-м Беларусь и США отозвали своих послов, и более 10 лет обе страны были без руководителей посольств. Только в прошлом году страны договорились вернуть послов, но пока этого так и не произошло.