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Беларусь вводит ответные санкции в отношении США - МИД
03.06.2021 17:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. Беларусь как суверенная страна не может оставить без внимания недружественный выпад властей США, заявил официальный представить МИД республики Анатолий Глаз.
В четверг в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому было объявлено об ответных мерах.
"В их числе - сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", - рассказал Sputnik Глаз.
По его словам, эти меры – точечные, и они должны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.
Глаз подчеркнул, что белорусская сторона, в свою очередь, готова продолжать контакты с Вашингтоном, но только на принципах равноправия и взаимного уважения.
© Sputnik Виктор Драчев
Он назвал санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса незаконными.
"Они противоречат международному праву и призваны оказать давление на суверенное государство. Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам", - добавил Глаз.
США продолжают повторять о поддержке белорусского народа, которая на деле выражается в санкциях, отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, Беларусь ожидала такое развитие событий, поэтому будет сделано все возможное, чтобы данный выпад не сказался на людях и трудовых коллективах.
Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции против девяти государственных предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, об этом в четверг сообщила администрация Белого дома. Санкции были анонсированы еще в апреле, за 45 дней до заявленного вступления в силу. Речь идет о "Белорусском нефтяном торговом доме", "Белнефтехиме", Belneftekhim USA Inc, "Белшине", "Гродно Азоте", "Гродно химволокне", "Лакокраске", "Нафтане" и "Полоцке стекловолокне".
Профсоюз выступил с заявлением
В конце апреля профсоюз нефтехимической и горной отрасли выступил с заявлением против санкций США в отношении профильных предприятий. Организация объединяет более 140 тысяч работников.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Потеря рынков сбыта из-за невыполнения своих обязательств по контрактам, и снижение доходов предприятий приведет к невозможности выполнения нанимателями действующих норм коллективных договоров, сокращению численности персонала, снижению социальных гарантий ветеранов, женщин, молодежи", - говорится в сообщении профсоюзов.
А 1 мая - в День труда, у посольства США в Минске прошел митинг - протестующие выступили против анонсированных санкций. На мероприятии присутствовал и глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, который отметил, что американские политики, вводя санкции, не думают о простых людях.
Беларусь может ответить
В конце марта белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, который позволяет запретить ввоз в страну определенных категорий товаров, а также импорт услуг.
Ограничения распространятся не только на физлиц, граждан государств, которые приняли санкции в отношении белорусских физических и юрлиц, но и на компании. Список поручено составить Совету министров республики.
Хроника санкций
Вашингтон поэтапно вводил санкции в отношении белорусских предприятий с 2007 года. Но в 2015 году было решено временно вывести вышеуказанные предприятия из санкционных списков. Отмену продления рестрикций в позитивно восприняли в МИД Беларуси, отметив, что это все равно не оказывает значительного влияния на деятельность компаний.
При этом после ввода ограничений в 2007-м Беларусь и США отозвали своих послов, и более 10 лет обе страны были без руководителей посольств. Только в прошлом году страны договорились вернуть послов, но пока этого так и не произошло.
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Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции против девяти государственных предприятий Беларуси, в Минске назвали это "недружественным выпадом".
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