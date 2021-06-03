ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь вводит ответные санкции в отношении США

03.06.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Минск посылает Вашингтону четкий сигнал о бесперспективности давления на Беларусь. По заявлению Министерства иностранных дел, наша страна вводит ответные санкции в отношении Соединенных Штатов Америки. В числе конкретных  мер - сокращение дипломатического и административно-технического персонала посольства США, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе, а также запрет на работу в Беларуси Агентства по международному развитию.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск посылает Вашингтону четкий сигнал о бесперспективности давления на Беларусь. По заявлению Министерства иностранных дел, наша страна вводит ответные...
 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь вводит ответные санкции в отношении США - МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by