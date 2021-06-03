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Беларусь вводит ответные санкции в отношении США
03.06.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Минск посылает Вашингтону четкий сигнал о бесперспективности давления на Беларусь. По заявлению Министерства иностранных дел, наша страна вводит ответные санкции в отношении Соединенных Штатов Америки. В числе конкретных мер - сокращение дипломатического и административно-технического персонала посольства США, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе, а также запрет на работу в Беларуси Агентства по международному развитию.
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Минск посылает Вашингтону четкий сигнал о бесперспективности давления на Беларусь. По заявлению Министерства иностранных дел, наша страна вводит ответные...
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