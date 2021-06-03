Доклад Президенту Беларуси о работе БелАЭС и использовании атомной энергии представила профильная команда

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Как работает и чувствует себя белорусский энергетический комплекс? Доклад о состоянии дел в отрасли Президенту представила профильная команда: министр, вице-премьер и помощник главы государства.

Если в целом, то Александр Лукашенко позитивно отозвался о работе энергетиков. Большие надежды на них возлагают и в связи с воплощением в жизнь крупнейшего инвестпроекта в истории страны - строительством Белорусской АЭС. Впереди промышленная эксплуатация первого энергоблока станции. Вопросы о том, как увеличивать использование электроэнергии и в жизни, и в экономике, никто не снимает. Электропотребление стимулируют. В этом большая перспектива.

В Беларуси вовремя уловили тренды и уже давно занимаются развитием электротранспорта и инфраструктуры для него. Продолжат в этом же духе. О большой энергетике - Наталья Бреус.

Энергетику не случайно сравнивают с кровеносной системой. Она пронизывает весь государственный организм. Работать должна как часы, без сбоев, тогда работает и экономика. Мощность национального энергокомплекса - свыше 10 тысяч мегаватт. Сегодня это более 280 тысяч километров электросетей. Ими можно семь раз обогнуть Землю по экватору. Курировать такой объем, конечно, непросто, но профильная команда справляется.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Энергосистемой обеспечено в целом устойчивое и надежное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Придраться, я так пониманию, по мелочам можно, но по большому счету, конечно, энергетики у нас молодцы. Они нигде практически нас не подвели.

Александр Лукашенко отметил, что при возникновении внештатных ситуаций сотрудники энергопредприятий "как солдаты, даже, может быть, лучше".







Энергетический комплекс серьезный и масштабный. С учетом того, что здесь в работе крупнейший инвестпроект в истории страны, - тем более. Белорусской АЭС уже выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Все испытания позади - все проверено и безопасно! Выработанные за это время киловатт-часы заместили порядка 7 сотен миллионов кубометров газа. Впереди промышленная эксплуатация. Второй энергоблок строится - готов на 85 %. Это не вызывает вопросов. Вопрос, как увеличивать использование электроэнергии и у нас, и на экспорт, никто не снимает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу "ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать". Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции.

В этой связи Александр Лукашенко поинтересовался, какие перспективы использования атомной энергии в стране, по каким направлениям планируется вести работу по увеличению потребления электроэнергии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили. Поэтому атомная энергия - это будущее. И слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии.







Что касается увеличения потребления, то здесь правительство действует последовательно - не вчера начали создавать условия для того, чтобы именно электрическую энергию хотелось использовать и дома, и в работе. Ставка на электротранспорт и развитие инфраструктуры к нему тоже оказалась верной. Это перспектива.

Президент напомнил, что в Беларуси давно занимаются развитием электротранспорта и инфраструктуры к нему. По его мнению, в этом большая перспектива. "Сегодня весь мир поставил жесточайшие задачи по переходу на электромобили. Людям надоело дышать грязью, люди хотят чистоты на нашей планете. В противном случае в грязи этой и утонем, - категорично высказался Александр Лукашенко. - Поэтому электромобили - перспектива. От вас что требуется: электрозарядные станции".

Глава государства отметил, что некоторые граждане хотят иметь зарядные станции возле своего дома. "Господь с ними: ваши деньги - наша станция. Но должно быть разумно, мы не должны на этом получать колоссальную прибыль. Мы потом получим эту прибыль за счет продажи электрической энергии. Поэтому не в убыток, но станции надо строить, начиная от порога (те, кто хочет) до общественного пользования, что мы и начали делать", - поручил Президент. Сейчас в стране насчитывается 450 электрозарядных станций. К концу года их число увеличится минимум до 600. "Это уже что-то, но останавливаться ни в коем случае нельзя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я уверен, если мы предложим вариант станций в малых поселках, агрогородках, может быть, как я уже сказал, кто-то захочет возле дома поставить станцию, мы должны предложить эти услуги".

В Беларуси выросло электропотребление в жилфонде

В жилищном фонде использование электроэнергии увеличилось кратно. Стимулы работают, скажет министр. Это и льготные тарифы, и возмещение части расходов на покупку электрооборудования.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Мы прогнозируем рост электропотребления с 38 млрд киловатт-часов в 2020 году до 44 млрд киловатт-часов к 2025 году. Это увеличение электропотребления реальным сектором, населением для целей отопления и горячего водоснабжения, развитие электротранспорта. Здесь тоже есть положительные цифры: 120 % рост электропотребления электрозарядными станциями по сравнению с уровнем прошлого года.Модернизация энергетики не останавливается ни на минуту. АЭС, конечно, суперинвестпроект, но серьезная работа по обновлению ведется не только здесь, а сразу по нескольким фронтам: НПЗ, автопром, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность. За проекты в этих сферах - серьезный спрос с правительства. Оттого вице-премьер не удержался, чтобы не поделиться хорошими новостями. Хоть и не про энергетику.

А. Лукашенко намерен посетить картонную фабрику в Добруше

Юрий Назаров доложил главе государства о запуске в Добруше картонной фабрики. "Фабрика принята в эксплуатацию, картон получаем".

Президент ответил, что уже знает об этом, и добавил, что хочет посетить предприятие, ознакомиться с производством. "Картон - это прорыв. Нас тоже там стебали в предвыборную кампанию: "Ах, на улице протестуны, а Лукашенко картоном занимается". Я всеми вопросами тогда занимался, но это был большой инвестиционный проект", - обратил внимание Александр Лукашенко. Теперь Беларусь сможет сама производить изделия из картона, а не экспортировать сырье, чтобы потом покупать за границей материалы из него.

"Спрос большой же на это. Поэтому это хороший момент с Добрушем".

Картонную фабрику в Добруше Александр Лукашенко посетит. Это обязательно. Но просьба Президента однозначна - не останавливайтесь, а двигайтесь дальше.

Воплощение в жизнь идей и проектов не только в энергетике с контроля никто не снимает. Они нужны стране. Энергии Президента на это точно хватит.





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