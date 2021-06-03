Протасевич назвал Лукашенко человеком со стальными яйцами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Задержанный в Минске один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что уважает президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Не буду скрывать, я много его (Лукашенко - Sputnik) критиковал. Как мне казалось, для этого были причины", - сказал Протасевич.

По его словам, чем больше он занимался политикой, тем больше ему хотелось оттуда бежать.

"Тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, это просто попытка давления. Во многих моментах он (Лукашенко - Sputnik) поступал, извиняюсь за такое выражение, как человек со стальными яйцами", - сказал Протасевич.

"Безусловно", - сказал блогер, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он уважение к белорусскому президенту.

Протасевич был задержан 23 мая в Национальном аэропорту Минск. В тот день самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находились разыскиваемый белорусскими властями Протасевич и летевшая вместе с ним гражданка РФ София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.