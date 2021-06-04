ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О чем будут говорить Путин и Байден, пояснил Песков

04.06.2021 09:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Путин и Байден на встрече в Женеве получат возможность обсудить разногласия, каждый поднимет темы, которые считает первоочередными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны", – сказал Песков в эфире "Первого канала".

Первая личная встреча Путина с Байденом, как ожидается, пройдет в Женеве 16 июня.

последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча президентов России и США в середине июня очень важна, но завышенные ожидания неверны, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
 
Новости дня
Новости политики
 
Доклад Президенту Беларуси о работе БелАЭС и использовании атомной энергии представила профильная команда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by