|
О чем будут говорить Путин и Байден, пояснил Песков
04.06.2021 09:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. Путин и Байден на встрече в Женеве получат возможность обсудить разногласия, каждый поднимет темы, которые считает первоочередными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны", – сказал Песков в эфире "Первого канала".
Первая личная встреча Путина с Байденом, как ожидается, пройдет в Женеве 16 июня.
последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча президентов России и США в середине июня очень важна, но завышенные ожидания неверны, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)