О чем будут говорить Путин и Байден, пояснил Песков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Путин и Байден на встрече в Женеве получат возможность обсудить разногласия, каждый поднимет темы, которые считает первоочередными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны", – сказал Песков в эфире "Первого канала".

Первая личная встреча Путина с Байденом, как ожидается, пройдет в Женеве 16 июня.

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