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Александр Лукашенко сегодня посетит предприятие "Гранит" в Микашевичах
04.06.2021 10:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Александр Лукашенко едет в Микашевичи, где посетит предприятие "Гранит". Фото с карьеров. Почти марсианские пейзажи.
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Александр Лукашенко едет в Микашевичи, где посетит предприятие "Гранит". Фото с карьеров. Почти марсианские пейзажи. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS....
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