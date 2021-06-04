Процесс аккредитации посла США не завершен – МИД Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Деятельность посла США Джули Фишер в отношении Минска не может считаться официальной, процесс ее аккредитации не завершен, заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Ранее в американском Госдепе заявили, что назначенный посол в Минске Джули Фишер продолжит работать за пределами страны назначения. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, Фишер будет поддерживать "демократические устремления белорусских граждан", в том числе сотрудничать с представителями гражданского общества и лидерами демократического движения, за пределами Беларуси.

"До завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны", - приводит слова Глаза РИА Новости .

Он подчеркнул, что никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, "равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны".

Глаз напомнил, что согласно Венской конвенции глава дипмиссии приступает к своим обязанностям после вручения верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот.

В конце мая министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск посмотрит на позицию США по отношению к Беларуси, чтобы принять решение, принимать ли на своей территории американского посла. Глава белорусского МИД отметил, что перед тем, как начать возглавить дипмиссию в Беларуси, Фишер "должна была бы подумать о том, с каким багажом она едет или должна приехать".

Напомним, Сенат США в декабре прошлого года утвердил Фишер в качестве посла Вашингтона в Беларуси, в том же месяце она приняла присягу. Зимой-весной назначенный посол посетила несколько европейских стран, но в Минск глава дипмиссии так и не приехала. В Госдепе не сообщают о дате приезда Фишер в белорусскую столицу.

Что касается белорусского посла в США, то, как ранее заявлял Макей, власти подыскивают подходящую кандидатуру . "Сложно найти человека, который знал бы эту страну и смог эффективно работать", - пояснил Макей.

Накануне стало известно, что Беларусь вводит ответные санкции в отношении США в ответ на возобновление ограничительных мер против отечественных предприятий. Так, в опубликованном заявлении МИД, говорится о сокращении дипломатического и административно-технического персонала посольства США, ужесточении визовых процедур, ограничении работы американских специалистов в Беларуси на временной основе.