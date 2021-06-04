|
Процесс аккредитации посла США не завершен – МИД Беларуси
04.06.2021 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. Деятельность посла США Джули Фишер в отношении Минска не может считаться официальной, процесс ее аккредитации не завершен, заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Ранее в американском Госдепе заявили, что назначенный посол в Минске Джули Фишер продолжит работать за пределами страны назначения. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, Фишер будет поддерживать "демократические устремления белорусских граждан", в том числе сотрудничать с представителями гражданского общества и лидерами демократического движения, за пределами Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
"До завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны", - приводит слова Глаза
Он подчеркнул, что никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, "равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны".
Глаз напомнил, что согласно Венской конвенции глава дипмиссии приступает к своим обязанностям после вручения верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот.
В конце мая министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что
Напомним, Сенат США в декабре прошлого года утвердил Фишер в качестве посла Вашингтона в Беларуси, в том же месяце она приняла присягу. Зимой-весной назначенный посол посетила несколько европейских стран, но в Минск глава дипмиссии так и не приехала. В Госдепе не сообщают о дате приезда Фишер в белорусскую столицу.
Что касается белорусского посла в США, то, как ранее заявлял Макей,
Накануне стало известно, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусском МИД ответили Госдепу на заявление о том, что назначенный посол Джули Фишер пока продолжит свою работу за пределами республики.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)