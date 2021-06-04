МИД Беларуси ответил на санкции США, послав «четкий сигнал»

Белорусская сторона подготовила ответ на санкции США против девяти госпредприятий Беларуси, назвав их незаконными. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Вчера Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против девяти белорусских предприятий, которые были остановлены в 2015 году. Теперь гражданам Штатов запрещается сотрудничать с данными организациями и их собственностью.

Сообщалось, что США вместе с ЕС и другими партнерами разрабатывают список точечных санкций против представителей действующей власти Беларуси, «связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая».

«Это незаконные действия, противоречащие международному праву и призванные оказать давление на суверенное государство», - заявил Глаз.

Он отметил, что данные санкции нанесут ущерб обычным белорусам и трудовым коллективам.

«Хотя американская сторона, прогнозируемо, продолжит повторять заклинания о поддержке белорусского народа и умных бомбах, ой, простите, точнее - точечных санкциях. На деле эта поддержка выражается именно таким образом. Отрадно, что все больше наших граждан начинают это прекрасно понимать», - продолжил пресс-секретарь.

Анатолий Глаз говорит, что белорусская сторона ожидала такое развитие событий, поэтому будет делать все, чтобы «эти деструктивные меры» не сказались на гражданах.

«Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад», - рассказывает Глаз.

Поэтому в МИД вызвали временного поверенного в делах США в Беларуси и сообщили ему об ответных мерах, среди которых:

сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии,

ужесточение визовых процедур,

ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе,

отзыв решения о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.

«Эти меры – точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью», - добавил Анатолий Глаз, отметив, что белорусская сторона готова «продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения».

О санкциях США

Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года, ссылаясь на нарушения прав человека.

В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении девяти белорусских предприятий в связи с некоторым прогрессом в сфере демократии и прав человека, а также с целью поддержки независимости и суверенитета Беларуси. В апреле 2016 года заморозка санкций была продлена. 22 октября 2019 года приостановку санкций снова продлили до 26 апреля 2021 года.

Под ограничения попали компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».