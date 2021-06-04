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Конституционная комиссия проведет заседание 9 июня

04.06.2021 13:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Конституционная комиссия, которая готовит изменения в главный закон страны, соберется на очередное заседание 9 июня. Об этом Sputnik сообщил член комиссии, руководитель "Круглого стола демократических сил" Юрий Воскресенский.

"В этот раз будут обсуждаться поправки в главу Конституции "Суд", а также разделы, касающиеся работы прокуратуры, Комитета государственного контроля, а также деятельности финансово-кредитной системы", - рассказал Воскресенский.

Полномочия президента

Ожидается, что в целом Основной закон претерпит существенные изменения. Планируется расширить роль парламента и ограничить законодательную функцию президента. Если такие новации примут, он не сможет издавать декреты.

© Sputnik / Виктор Толочко
Ермошина: конституционный референдум пройдет в феврале

Кроме того, часть ответственности главы государства может перейти к правительству. Например, предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании Совмина путем внесения президенту предложений по его структуре, назначению на должности вице-премьеров и министров.

Функции деятельности правительства планируется увеличить и в бюджетной сфере, в части разработки и внесения проекта основного финансового документа страны в парламент.

Вместе с тем, президентская форма правления не изменится, утверждают разработчики нового проекта Конституции.

Но президенту предлагается запретить иметь двойное гражданство, постоянный вид на жительство, открывать счета за рубежом, хранить там свои активы и иметь недвижимость.

Новый избираемый орган

Скорее всего Всебелорусское народное собрание получит конституционный статус. Оно может стать высшим представительным органом народовластия и большой диалоговой площадкой для общества.

Более того, рассматривается вопрос о предоставлении ВНС права объявлять импичмент президенту. Собрание также может стать избираемым органом, а выбирать его делегатов будут по такому же механизму, как депутатов парламента.

Референдум

Конституционная комиссия должна подготовить все поправки к первому августа нынешнего года. Затем проект будет вынесен на общественное обсуждение и опубликован в средствах массовой информации. А после этого президент назначит дату республиканского референдума – гражданам Беларуси предложат проголосовать за обновленную Конституцию.

В избирательных бюллетенях весь блок корректировок будет обозначен в одном вопросе. Ожидается, что референдум пройдет в феврале 2022 года.

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Теги: Минск
 
 
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В поле зрения специалистов, работающих над проектом новой редакции Основного закона, будут конституционные положения о судебной системе и прокуратуре.
 
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