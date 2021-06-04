Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Байденом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Джо Байденом, но готов дать разъяснения, если США сами затронут этот вопрос, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Наш президент достаточно последовательный, и если вопрос Беларуси будет затронут, то он будет готов дать соответствующие разъяснения", – сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

Также Песков прокомментировал итоги матча сборной России на ЧМ по хоккею в Риге.

"Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились", – сказал он.

В четверг сборная России уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира.

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