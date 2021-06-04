|
Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Байденом
04.06.2021 13:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Джо Байденом, но готов дать разъяснения, если США сами затронут этот вопрос, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Наш президент достаточно последовательный, и если вопрос Беларуси будет затронут, то он будет готов дать соответствующие разъяснения", – сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Также Песков прокомментировал итоги матча сборной России на ЧМ по хоккею в Риге.
"Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились", – сказал он.
В четверг сборная России уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира.
последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча Путина и Байдена запланирована 16 июня в Женеве, ранее в Кремле уже называли неприемлемым любое вмешательство во внутренние дела Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)