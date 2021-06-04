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Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Байденом

04.06.2021 13:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Джо Байденом, но готов дать разъяснения, если США сами затронут этот вопрос, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Наш президент достаточно последовательный, и если вопрос Беларуси будет затронут, то он будет готов дать соответствующие разъяснения", – сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума. 

© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин заявил, что не играет в хоккей, а только "делает вид"

Также Песков прокомментировал итоги матча сборной России на ЧМ по хоккею в Риге.

"Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились", – сказал он.

В четверг сборная России уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча Путина и Байдена запланирована 16 июня в Женеве, ранее в Кремле уже называли неприемлемым любое вмешательство во внутренние дела Беларуси.
 
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