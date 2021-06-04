Минэнерго: стресс-тесты БелАЭС не должны быть предметом манипуляций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Стресс-тесты БелАЭС не должны быть предметом политических манипуляций, ведь их основная задача – повысить безопасность и надежность атомной станции, сообщила пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве отметили, что проведение тестов и обеспечение по их итогам допмер безопасности – добровольный процесс.

Зачем нужны стресс-тесты

И добавили, что Беларусь, которая пережила трагедию Чернобыля, напрямую заинтересована в укреплении ядерной и радиационной безопасности. В сообщении также говорится, что республика открыто и прозрачно выполняет рекомендации по итогам стресс-тестов БелАЭС. Кроме того, регулярно сотрудничает с экспертами Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG).

"Ключевые мероприятия Национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что эксперты ENSREG посещали площадку белорусской станции в феврале 2021 года и положительно оценили меры безопасности станции.

"Сейчас белорусские специалисты работают над реализацией остальных пунктов плана – а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует большего внимания и времени и рассчитана до конца 2025 года", – добавили в ведомстве.

Беларусь реализует ее поэтапно, как и многие страны Европы и даже с вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию "эта работа продолжится".

В пресс-службе рассказали, что сейчас на площадке БелАЭС готовятся к приему очередной миссии ENSREG, запланированная на сентябрь.

"Вместо того, чтобы поддерживать конструктивное взаимодействие в сфере укрепления ядерной и радиационной безопасности, европейские политики делают громкие заявления, пытаясь обесценить прогресс нашей страны в реализации рекомендаций по итогам стресс-тестов, нагнетают обстановку, навешивая на Беларусь ярлык недобросовестного участника общеевропейского процесса по укреплению ядерной и радиационной безопасности", - добавили в ведомстве.

По их мнению, такая риторика демонстрирует применение двойных стандартов и идет в разрез с международными принципами партнерства.

Белорусская АЭС в Островце

Атомную электростанцию в Островце возводят по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ.

БелАЭС состоит из двух энергоблоков, мощность каждого будет составлять 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока состоялся в августе 2020-го. А в общую энергосистему страны его включили в ноябре. В декабре первый реактор начал работу на половину своей мощности, а на полную заработал 12 января 2021 года.

На завершающей стадии уже находятся работы по возведению второго энергоблока. Они ведутся в соответствии с графиком, заявляли в министерстве энергетики. Общая готовность второго энергоблока - 85%.

Напомним, в апреле этого года на площадку БелАЭС были доставлены тепловыделяющие сборки с ядерным топливом, которое будет загружено во второй реактор. На осень назначен физический пуск второго энергоблока.

По планам энергетиков, с полным вводом в промышленную эксплуатацию атомной станции будет производиться 18 млрд кВт*ч. Это позволит покрыть потребности страны в электроэнергии на 40%.

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