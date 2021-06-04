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Госдеп: мы разочарованы тем, куда зашли отношения с Беларусью

04.06.2021 13:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс 3 июня на брифинге в Вашингтоне сообщил, что новые ограничения на число дипломатического и технического персонала в американском посольстве в Минске, введенные белорусскими властями, вступают в силу 13 июня.

Он отметил, что администрация Белого дома ранее объявила о ряде действий, в том числе о возобновлении санкций и ограничений в отношении девяти белорусских государственных предприятий. Там также отметили, что беспрецедентное насилие в Беларуси снова усложнило двусторонние отношения.

«К сожалению, белорусские власти довели наши отношения до этого момента путем безжалостных и усиливающихся репрессий против своих граждан, кульминацией которых, конечно, совсем недавно стало то, что мы все видели — возмутительное принудительное изменение направления полета рейса Ryanair и арест белорусского журналиста и его спутницы, которые были на этом рейсе», — сказал Прайс.

В Госдепе отметили, что всем важна и интересна независимая и суверенная Беларусь, которая чтит права человека и уважает демократические устремления своих граждан.

«Мы, мягко говоря, разочарованы тем, что оказались там, где мы находимся сейчас, но мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над продвижением наших общих интересов и не только наших общих ценностей, но и общечеловеческих ценностях, которые остаются чаяниями — несбывшимися чаяниями — народа Беларуси», — сказал Прайс.

Ранее Государственный департамент США выступил в поддержку возобновления санкций в отношении белорусских предприятий. Там также призвали официальные власти Беларуси провести диалог с демократическими силами. МИД Беларуси уже ответил США.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс 3 июня на брифинге в Вашингтоне сообщил, что новые ограничения на число дипломатического и технического персонала в...
 
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