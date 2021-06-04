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Лукьянов: дорожные карты почти согласованы, осталась всего одна

04.06.2021 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 4 июн – Sputnik. Беларусь и Россия в совместном сотрудничестве имеют больше перспектив, нежели работая порознь, сообщил Sputnik посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время посещения с рабочим визитом Брестской области.

По его словам, почти все дорожные карты по интеграции экономик Беларуси и России согласованы, "осталось только одна". Есть уже и конкретные планы по реализации договоренностей.

"Там широкая палитра сфер и областей сотрудничества.  В том числе и по линии регионов, и Брест не может выпадать из контекста", – добавил дипломат.

Тем более, вопросы экономического сотрудничество становятся наиболее актуальными в период, когда в Беларуси и России идет ответственная "пора работы над архитектурой Союзного государства".

"Послу нужно поддерживать проекты, а не инициировать. Потому вопрос к брестским коллегам, если это достойно банковской поддержки и кредитования, то почему бы и нет", – добавил Лукьянов.

Об общем отечестве от Бреста до Владивостока

По словам посла, в Бресте он ощущает себя как на Родине. Ведь с 1962 до 1967 года, будучи юным, он жил здесь и учился в трех местных школах.

"Как на родине, и в этом нет противоречия. Отечество славлю, которое есть, и трижды, которое будет. Я советский человек, родился в СССР. Горжусь этим", – отметил Евгений Лукьянов. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Посол РФ: в мире нет аналогов отношениям между Россией и Беларусью

С его слов, в мире есть славянское братство. Народы хоть имеют отличия, но они родственные друг другу.

"Славянские народы имеют несколько отличную историю в силу развития каждого. Но говорить, что они недружественные, нет, но кому-то хочется, чтобы так было", – считает российский посол.

По одиночке проблем будет больше, сказал Лукьянов, "а если будем делать все вместе – мы обречены на успех".

Визит в Брестскую область

Евгений Лукьянов совершает свой первый визит в регионы Беларуси в ранге главы российской дипмиссии.

Сегодня посол посетил три учебных заведения, в которых учился в 60-е годы. Это нынешняя гимназия №1 г. Бреста, гимназия №6 им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К., а также средняя школа №4.

За дни визита, который продлится до воскресенья, дипломат проведет переговоры с руководством облисполкома, посетит крупные промышленные предприятия города, мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". В пункте программы посла также визит в генеральное консульство Российской Федерации в Бресте, Российский центр науки и культуры.

Что известно про Лукьянова?

Евгений Владимирович Лукьянов родился 10 декабря 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1974 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова с дипломом по специальности "английский язык и литература".

Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности РФ (занимал пост помощника, а затем заместителя секретаря СБ).

С 15 декабря 2016 года являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвии. В марте 2021 года Лукьянов был назначен Чрезвычайным и полномочным Послом России в Беларуси.

Награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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Теги: Брест
 
 
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