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Проект закона об изменении Конституции готов к рассмотрению в Овальном зале

04.06.2021 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн - Sputnik. Законопроект об изменении Конституции Беларуси подготовлен к рассмотрению в первом чтении на весенней сессии, в пятницу прошло заседание специальной комиссии по подготовке проекта закона.

В законопроекте, внесенном в нижнюю палату белорусского парламента главой государства, предусматривается, что выборы депутатов проводятся в единый день голосования. Местные Советы депутатов 28-го созыва будут осуществлять свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Согласно процедуре, законопроект подготовлен и прошел согласование в постоянных комиссиях. Мы получили заключение от экспертных органов, внесены небольшие технические правки и, собственно говоря, он готов к обсуждению", - заявил председатель комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.

Весенняя сессия нижней палаты белорусского парламента закроется 25 июня. До ее закрытия пройдет заседание двух палат парламента, на котором правительство ответит на вопросы.

Как ожидается, проект нового Основного закона вынесут на референдум в начале 2022 года, подготовлен он будет до конца 2021-го. Указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься новой Конституцией, президент подписал в октябре 2020 года, в ее состав вошли 36 человек.

Раз в два месяца комиссия собирается на заседания, и до 1 августа должна представить главе государства свои предложения. Как ранее сообщал Sputnik директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который входит в эту комиссию, всего поступило более 15 тысяч предложений по изменению Основного закона.

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Теги: Минск
 
 
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Планируется, что его должны в первом чтении рассмотреть до закрытия весенней сессии, которой намечено на 25 июня.
 
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