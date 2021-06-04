МИД Беларуси напомнил назначенному послу США об отсутствии у нее официального статуса

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Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос РИА Новости о статусе назначенного посла США в Беларуси Джули Фишер, напомнил, что она пока не имеет никакого официального отношения к Беларуси.Журналисты поинтересовались, как в МИД относятся к заявлению представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что посол США в Беларуси Джули Фишер продолжит поддерживать демократические устремления белорусских граждан за пределами страны. Это заявление было сделано после того, как Беларусь вчера объявила о принятии ответных мер на санкции США."Джули Фишер лично вольна поддерживать любые законные устремления любых граждан хоть в Гренландии или на Северном полюсе. Потому что никакого официального отношения к Беларуси она пока не имеет", - заявил в ответ Анатолий Глаз.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите