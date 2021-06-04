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А.Лукашенко: Действия Запада - это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси

04.06.2021 14:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Недружественные действия Запада - это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил сегодня внимание во время общения с работниками "Гранита", передает корреспондент БелТА.


"Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди. Поэтому и идет этот накат", - сказал Александр Лукашенко.


Вторая причина недружественных действий со стороны Запада кроется в конкуренции, отметил глава государства. "Они же конкуренты наши, и это естественно. Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает. Поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило. Что касается правительства, Президента, вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем. Но каждый должен понимать, что просто не будет. Это, прежде всего, обычная конкуренция", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, этим объясняются и санкции, введенные против белорусской авиакомпании "Белавиа".


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Недружественные действия Запада - это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил...
 
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