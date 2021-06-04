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Главного инженера "ТУТ БАЙ МЕДИА" Аллу Лапатко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
04.06.2021 15:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 июня. Главного инженера "ТУТ БАЙ МЕДИА" Аллу Лапатко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК).
Как
Ранее сообщалось, что в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК) обвиняются главный редактор tut.by Марина Золотова и журналистка портала Елена Толкачева.
Всего по "делу tut.by" были задержаны 15 человек. Большинству из них избрана самая суровая мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в СИЗО № 1 МВД и следственном изоляторе КГБ.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Главного инженера "ТУТ БАЙ МЕДИА" Аллу Лапатко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Минск, 4 июня. Главного инженера "ТУТ БАЙ МЕДИА" Аллу Лапатко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК). ...
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