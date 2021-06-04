Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 июня. Главного инженера "ТУТ БАЙ МЕДИА" Аллу Лапатко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК).

Как сообщает портал tut.by, 4 июня Мингорсуд оставил в силе избранную для Лапатко меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК) обвиняются главный редактор tut.by Марина Золотова и журналистка портала Елена Толкачева.

Всего по "делу tut.by" были задержаны 15 человек. Большинству из них избрана самая суровая мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в СИЗО № 1 МВД и следственном изоляторе КГБ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главного инженера "ТУТ БАЙ МЕДИА" Аллу Лапатко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Минск, 4 июня. Главного инженера "ТУТ БАЙ МЕДИА" Аллу Лапатко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК). ...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.