ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главного инженера "ТУТ БАЙ МЕДИА" Аллу Лапатко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

04.06.2021 15:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 июня. Главного инженера "ТУТ БАЙ МЕДИА" Аллу Лапатко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК).

Как сообщает портал tut.by, 4 июня Мингорсуд оставил в силе избранную для Лапатко меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК) обвиняются главный редактор tut.by Марина Золотова и журналистка портала Елена Толкачева.

Всего по "делу tut.by" были задержаны 15 человек. Большинству из них избрана самая суровая мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в СИЗО № 1 МВД и следственном изоляторе КГБ.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 июня. Главного инженера "ТУТ БАЙ МЕДИА" Аллу Лапатко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК). ...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукьянов: дорожные карты почти согласованы, осталась всего одна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by