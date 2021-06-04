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Машину литовских дипломатов не пропустили в Беларусь
04.06.2021 16:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. Машина с литовской дипломатической почтой не смогла попасть в Беларусь из-за проблем на границе, Министерство иностранных дел Литвы по этому поводу выразило протест, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства соседней республики.
"Министерство иностранных дел Литвы выражает решительный протест в связи с беспрецедентным инцидентом. Сегодня дипломатический автомобиль был незаконно остановлен на государственной границе с Беларусью и возвращен обратно в Литву", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что машина следовала через границу в пункте пропуска "Мядининкай", там у литовских дипкурьеров потребовали снять дипломатические печати и открыть машину. Они отказались сделать это и были вынуждены вернуться в Литву.
"Белорусские официальные лица препятствовали проезду наших дипломатических курьеров, что является серьезным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", – сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В пятницу 4 июня в МИД Литвы был срочно вызван представитель посольства Беларуси в Вильнюсе, там ему вручили соответствующую ноту протеста.
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Как утверждают в ведомстве, на границе белорусские должностные лица потребовали предоставить авто к осмотру и снять дипломатические печати.
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