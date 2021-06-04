"Белагро" подводит первые итоги

Источник материала: БT

Международная выставка "Белагро", которая проходит в индустриальном парке "Великий камень", подводит первые итоги. У отечественных машиностроителей немало договоренностей. Минский тракторный завод подписал контракт на поставку техники в Судан. В африканскую страну экспортируют 200 тракторов. Новинки для внутреннего рынка предложит и Гомсельмаш. Так, сельхозорганизации Минской области закупят 40 новейших комбайнов самой высокой продуктивности. Такие машины оснащены системой точного земледелия, что позволяет аграриям получать оптимальные результаты.

Сергей Федорович, генеральный конструктор ОАО "Гомсельмаш":

Для хозяйств, которые уже научились выращивать хорошие урожаи, мы будем активно продвигать модель 2124. Мы целую партию делаем для Минской области. Стоят датчики влажности и урожайности, а учитывая то, что это привязано к координатам, то строится карта урожайности поля. Это существенное подспорье для агрономов.

Ноу-хау и у холдинга "Амкодор". Так, на заводе в Дзержинске создали новый 12-метровый посевной агрегат "Верас". Уже есть предварительный заказ на полсотни таких машин со всех уголков страны, а в перспективе только Минская область закупить сотню новых сеялок.

Александр Ефимов, гендиректор ОАО "Амкодор", управляющая компания холдинга":

В продолжение линейки кормозаготовительной техники у нас появился универсальный посевной агрегат шириной 12 метров. Он позволяет с использованием всех технологий параллельного земледелия качественно и точно вносить семена в почву и получать хорошие всходы. Данная машина успешно проходит испытания в полях Минской области.

Белорусская агропромышленная неделя впервые проходит в индустриальном парке "Великий камень". Площадка в этом году собрала более 400 компаний из 16 стран мира.







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