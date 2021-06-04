Источник материала: БT

"Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении на весенней сессии", - об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Валентин Семеняко на заседании специальной комиссии по подготовке законопроекта. Новая редакция предусматривает введение единого дня голосования. Это значит, что народные избранники местных Советов 28-го созыва будут осуществлять свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования.

В первом чтении законопроект будет рассмотрен уже в июне. На осенней сессии парламента его планируют рассмотреть во втором чтении.





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