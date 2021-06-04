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Снова скандал: Литва вручила ноту представителю посольства Беларуси

04.06.2021 17:13 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство иностранных дел Литвы обвинило Беларусь в нарушении положений Венской конвенции.

Сообщается, что на пограничном переходе Мядининкай-Каменный лог белорусские пограничники вопреки положениям Венской конвенции потребовали сорвать дипломатические печати и открыть автомобиль дипкурьеров. Однако литовские курьеры не согласились с незаконным требованием, после чего их автомобиль был вынужден вернуться в Литву.

«Задержание на государственной границе автомобиля с дипломатической почтой является серьезным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства больше не существует правил цивилизованного мира», — цитируется на сайте МИД Литвы заявление министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.

После инцидента в МИД Литвы был срочно вызван представитель белорусского посольства, которому вручили ноту протеста в связи с нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Отметим, что буквально в конце мая между странами уже случился скандал: 28 мая представитель посольства Беларуси в Литве был вызван в МИД. Ему вручили ноту, согласно которой два сотрудника посольства объявлены нежелательными лицами в Литве «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Их обязали покинуть страну в течение семи дней.

 
 
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Министерство иностранных дел Литвы обвинило Беларусь в нарушении положений Венской конвенции.
 
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