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Путин: Россия занимает нейтральную позицию по событиям в Беларуси
04.06.2021 17:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн - Sputnik. Россия занимает нейтральную позицию по внутриполитическим событиям в Беларуси, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
По словам российского лидера, это дело белорусского народа. Президент добавил, что ему не понятно, почему схожие ситуации в Беларуси и США с задержанием протестующих оцениваются по-разному. Пора отказаться от двойных стандартов, заявил он.
"В той же Беларуси много проблем внутренних, мы хотим занимать нейтральную позицию, это дело белорусского народа. Но там это оценивается в одном свете и ключе, а в Штатах тоже самое, но – в другом. Двойные стандарты, от этого нужно избавиться", - сказал Путин.
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Глава государства отметил, что не понимает, почему похожие ситуации в Беларуси и США, которые связаны с задержанием протестующих, оцениваются по-разному.
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