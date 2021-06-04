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Путин: Россия занимает нейтральную позицию по событиям в Беларуси

04.06.2021 17:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн - Sputnik. Россия занимает нейтральную позицию по внутриполитическим событиям в Беларуси, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам российского лидера, это дело белорусского народа. Президент добавил, что ему не понятно, почему схожие ситуации в Беларуси и США с задержанием протестующих оцениваются по-разному. Пора отказаться от двойных стандартов, заявил он.

"В той же Беларуси много проблем внутренних, мы хотим занимать нейтральную позицию, это дело белорусского народа. Но там это оценивается в одном свете и ключе, а в Штатах тоже самое, но – в другом. Двойные стандарты, от этого нужно избавиться", - сказал Путин.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что не понимает, почему похожие ситуации в Беларуси и США, которые связаны с задержанием протестующих, оцениваются по-разному.
 
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