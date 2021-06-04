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Путин опроверг причастность российских спецслужб к задержанию Протасевича

04.06.2021 17:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к задержанию основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил президент РФ Владимир Путин.

Протасевич был задержан 23 мая в Национальном аэропорту Минск. Блогер направлялся из Афин в Вильнюс самолетом компании Ryanair .Из-за сообщения о минировании лайнер совершил экстренную посадку в белорусской столице. При проверке документов Протасевич был задержан, вместе с ним – гражданка России София Сапега. Сообщение о бомбе на борту не подтвердилось.

"Конечно, нет, не участвовали. НАТО в опасности, если руководство делает такие заявления (о причастности российских спецслужб к задержанию Протасевича - Sputnik). Это значит, что люди не понимают, как такие процессы могут происходить", - сказал Путин.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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