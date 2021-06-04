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Работа над совместным рынком ЕАЭС продолжается

04.06.2021 18:51 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Все цели договора о Евразийском экономическом союзе должны быть достигнуты к 2025 году. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии на Петербургском международном экономическом форуме. При этом Михаил Мясникович подчеркнул, что работа над созданием совместного рынка продолжается.

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:
Работаем над двумя соглашениями. Это соглашение об общем рынке газа. Через него мы планируем создать равные условия для хозяйствующих субъектов. И второе соглашение, которое идет непросто, но я думаю, что оно будет все-таки подготовлено и направлено на выполнение внутригосударственных процедур в текущем году - это внедрение электронных навигационных пломб, что позволит обеспечить беспрепятственное перемещение товаров в рамках нашего союза и на экспорт.

На сегодня показатели торговли товарами выполнены на три четверти от ориентиров, заложенных в договоре о ЕАЭС. Что касается рынка услуг и трудовых ресурсов, там реализовано примерно 60 % поставленных целей. Отстает финансовый рынок - там показатели составляют всего 40 %. По словам Михаила Мясниковича, для выравнивания позиций странам - членам союза нужно будет прилагать совместные дополнительные усилия.

 
 
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Все цели договора о Евразийском экономическом союзе должны быть достигнуты к 2025 году. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии на...
 
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