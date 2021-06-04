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Работа над совместным рынком ЕАЭС продолжается
04.06.2021 18:51 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Все цели договора о Евразийском экономическом союзе должны быть достигнуты к 2025 году. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии на Петербургском международном экономическом форуме. При этом Михаил Мясникович подчеркнул, что работа над созданием совместного рынка продолжается.
Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:
На сегодня показатели торговли товарами выполнены на три четверти от ориентиров, заложенных в договоре о ЕАЭС. Что касается рынка услуг и трудовых ресурсов, там реализовано примерно 60 % поставленных целей. Отстает финансовый рынок - там показатели составляют всего 40 %. По словам Михаила Мясниковича, для выравнивания позиций странам - членам союза нужно будет прилагать совместные дополнительные усилия.
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Все цели договора о Евразийском экономическом союзе должны быть достигнуты к 2025 году. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии на...
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