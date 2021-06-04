Столтенберг заявил о необходимости вести диалог с Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Североатлантическому Альянсу необходимо вести диалог с РФ, несмотря на имеющиеся многочисленные разногласия, заявил в пятницу генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы верим в диалог с Россией, частично потому, что нам нужно стремиться к лучшим отношениям с Россией. Наши отношения сейчас в низшей точке со времен холодной войны, но нам нужно стремиться к лучшим отношениям, потому что это наш сосед", – сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что лично для него ведение диалога с РФ – "это признак не слабости, а силы".

По его словам, НАТО нужно обсудить с российской стороной многие аспекты, хотя по некоторым из них и имеются существенные разногласия.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году – когда возник вооруженный конфликт на Донбассе, а также воссоединения Крыма с РФ. В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а крымский вопрос закрыт окончательно.

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