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Столтенберг заявил о необходимости вести диалог с Россией
04.06.2021 19:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. Североатлантическому Альянсу необходимо вести диалог с РФ, несмотря на имеющиеся многочисленные разногласия, заявил в пятницу генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.
© Sputnik / Андрей Александров
"Мы верим в диалог с Россией, частично потому, что нам нужно стремиться к лучшим отношениям с Россией. Наши отношения сейчас в низшей точке со времен холодной войны, но нам нужно стремиться к лучшим отношениям, потому что это наш сосед", – сказал он.
При этом Столтенберг отметил, что лично для него ведение диалога с РФ – "это признак не слабости, а силы".
По его словам, НАТО нужно обсудить с российской стороной многие аспекты, хотя по некоторым из них и имеются существенные разногласия.
Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году – когда возник вооруженный конфликт на Донбассе, а также воссоединения Крыма с РФ. В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а крымский вопрос закрыт окончательно.
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Генсек НАТО Столтенберг отметил, что лично для него ведение диалога с РФ – "это признак не слабости, а силы".
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