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Защита собственного рынка и новые направления для экспорта. Президент проинспектировал работу предприятия "Гранит"

04.06.2021 22:55 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Защита собственного рынка, новые направления для экспорта белорусского щебня и, конечно, его инновационная добыча. Глава государства сегодня побывал в Микашевичах на предприятии "Гранит". Это крупнейший производитель щебня в Беларуси. Завод работает в круглосуточном режиме. За день потребителям отгружается около 50 тысяч тонн нерудных строительных материалов. Чтобы было понятно, это в среднем 600 вагонов (половина из них идет на экспорт) и 280 грузовиков. Впечатляют не только объемы, но и виды карьера. Эдакий Гранд-Каньон в миниатюре. У предприятия есть еще одно месторождение - интеллектуальный карьер "Ситницкое". На нем работают беспилотные БелАЗы. Управляют ими операторы удаленно посредством 5G-связи. Президенту сегодня показали и новейшую разработку МТЗ - беспилотный трактор. Прошлый год был непростой для всех. "Гранит" не исключение. Его работу и в данный момент осложняют принятые в России меры нетарифного регулирования. Они ограничивают объемы ввоза белорусского сырья. Сегодня глава государства, отвечая на вопросы трудового коллектива, пообещал этот вопрос решить. Также в правительстве примут меры, чтобы никто не мешал заводу работать на внутреннем рынке. Из города на граните репортаж Илоны Красутской.

Новое месторождение "Гранита" и работа БелАЗов-беспилотников в интеллектуальном карьере. Крупнейшее предприятие в Европе по добыче ценного строительного материала посетил глава государства. А еще Президент ответил на вопросы трудового коллектива.

Мы в Микашевичах. Город находится почти на одинаковом расстоянии от трех областных центров (Бреста, Минска Гомеля) и ассоциируется прежде всего с известным карьером, где уже более 4 десятилетий бесперебойно ведется добыча ценного строительного материала. Здесь так и говорят: Микашевичи стоят на граните.

Карьер в Микашевичах - самая большая открытая горная выработка в Центральной Европе

Сегодня это самая большая открытая горная выработка в Центральной Европе. Карьер своей глубиной уходит даже ниже уровня Балтийского моря. С запада на восток - почти 3 км, с севера на юг - около 2. И вниз примерно на 50 этажей.

Эти завораживающие местные пейзажи уже не раз привлекали известных кинорежиссеров. И если без этого карьера киносъемки, конечно, вряд ли бы остановились, то со строительством многих объектов как минимум в Беларуси (дорог, домов, заводов) были бы большие вопросы. Один за одним тяжелые самосвалы съезжают, словно по спирали, в эту каменную воронку и кажутся совсем игрушечными.

Валерий Батура, главный инженер РУУП "Гранит": На экспорт наша продукция - в основном это Россия (3,5 миллиона тонн щебня в год мы отгружаем). Это Литва - около 800-900 тысяч тонн, небольшие объемы идут на Латвию и на Польшу. Такую красоту увидел наш Президент, подлетая к карьеру. А вот показатели у "Гранита" не такие фантастические. Прошлый год был не самый лучший, из-за пандемии снизились объемы строительства жилья, дорог.

Сейчас постепенно наращивают объемы. Например, в Россию отгружают 303 тысячи тонн щебня в месяц. Здесь бы и рады куда больше, но российская сторона установила лимиты.

Как это обычно бывает, во время любой поездки Президента о положении дел в регионе рассказывает губернатор. Радует экспорт, сельское хозяйство, убыточных предприятий становится меньше, растет зарплата. И все-таки кое-кто остался без заработка.

В карьере "Гранита" работы еще на три десятилетия

Геологи провели доразведку и подтвердили: да, смысл копать глубже есть. Работы в этом карьере еще как минимум на 3 десятилетия. У предприятия есть еще одно месторождение "Ситницкое". Это интеллектуальный карьер. Там тоже работают БелАЗы, но в их кабине пусто. Управление происходит удаленно посредством 5G-связи.

Операторов нашей съемочной группы сразу предупредили: не подходить ближе, чем на 70 м, в противном случае машина решит, что перед ней препятствие и остановится. Пока в течение 20 минут главе государства докладывали, самостоятельно отгрузились два БелАЗа. Все процессы операторы контролировали из офиса неподалеку.

Софт для БелАЗов-беспилотников создали белорусы, постаралась Академия наук, а необходимую начинку - наши промышленники.

Один оператор может управлять маневрами 10 БелАЗов одновременно

Вот так эти ребята управляют беспилотниками. Никакой тебе тряски и пыли. Настоящая работа на удаленке. С одного рабочего места можно маневрировать 10-ю машинами одновременно. На погрузчике установлены 5-6 камер, обзор отличный.

А еще в Беларуси появится партия беспилотных тракторов МТЗ. Опытный образец в деле сегодня показали главе государства. Выглядит очень эффектно.

2020-й наглядно продемонстрировал, кто есть кто на мировой арене и на что торговые партнеры готовы ради больших денег. Как говорится, на войне все средства хороши. Увы, именно так «продажно» привыкли работать многие западные страны.

Этим объясняются санкции, введенные и против белорусской авиакомпании, и против ряда наших предприятий. Нечестная конкуренция - ответ на многие вопросы.

Из-за закрытых границ после начала пандемии поставки за рубеж заметно снизились. Плюс Россия ограничила объемы ввоза нашего сырья. Проблема не катастрофическая, скажет Президент, правительство подключат для ее решения. Но и предприятие должно шевелиться.

Активнее нужно защищать наш рынок. Парадокс. Когда свой щебень девать некуда, мы умудряемся закупать украинский. С этой позицией не согласны и на заводе. К слову, с Президентом сегодня в Микашевичах большой пул чиновников - от руководства района и предприятия до министров и вице-премьеров. Поэтому многие вопросы решали с ходу.

Защита собственного рынка и новые направления для экспорта. Президент проинспектировал работу предприятия "Гранит"

Не обошли стороной и вопросы логистики. Качество дороги, жалуются работники, оставляет желать лучшего. Президент заметит: давно знают о проблеме и над ее решением уже работают в правительстве.

Те, кто хорошо работает, должен хорошо и отдыхать. И такие возможности есть: у предприятия свой санаторий в Микашевичах - популярное место не только у сотрудников завода. Все бы ничего. Но проблема с кадрами - недостаточно врачей с первой категорией, от того проблемы с лицензиями.

Для Микашевичей "Гранит" - градообразующее предприятие. В городе проживают порядка 12 000 жителей, и каждый пятый работает на заводе. Благодаря этим людям развиваются и зарабатывают не только Микашевичи. Это огромный вклад для целой страны. А какой имидж!


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Теги: Брест, Гомель
 
 
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